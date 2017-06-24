Глава ЦРУ рассказал о стратегии Москвы по подрыву американской демократии

Глава Центрального разведывательного агентства (ЦРУ) США Майк Помпео в интервью MSNBS заявил, что президентские выборы, которые прошли в стране в ноябре 2016 года, не были оригинальны относительно действий со стороны России.

«Разведывательное сообщество говорило, что эти выборы были связаны с русскими, и, откровенно говоря, они были не особо оригинальны. Они делали это на протяжении очень долгого времени, и Россия десятилетиями пытается подорвать американскую демократию», — сказал руководитель американской разведки.

Собеседник телеканала отказался подтвердить информацию издания The Washington Post, которое рассказало, что Россия и президент Владимир Путин был как-то связан с выборами президента в 2016 году. При этом, он назвал подобные действия «обычными» для Москвы.

«В некотором роде это не новость, но это определенно акцентирует внимание на нашей способности думать, как их остановить», — добавил Помпео.

По словам главы ЦРУ такие сообщения должны стать стимулом для разведывательных служб США, которым необходимо активнее работать над тем, чтобы остановить вмешательства во внутренние дела страны извне.

Американские власти неоднократно обвиняли Россию в организации кибератак на инфраструктуру избирательных комиссий США. В конце декабря 2016 года, за несколько недель до инаугурации Дональда Трампа, спецслужбы США опубликовали доклад «О вредоносной киберактивности России», которым подтвердили свои слова о вмешательстве Москвы в выборы президента. Сразу после этого на тот момент президент Барак Обама расширили санкции в отношении России и выслал из страны 35 российских дипломатов.

Москва свою причастность к хакерским атакам отрицает. В Кремле указывали, что в докладе американских спецслужб нет никаких конкретных доказательств кибератаки со стороны России.

Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/politics/25/06/2017/594f750c9a79470c43e1e015?from=main