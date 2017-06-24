Роскомнадзор заявил об исчисляемом днями сроке до блокировки Telegram

Время до блокировки сети Telegram исчисляется днями. Роскомнадзор заявил, что у создателя сервиса Павла Дурова остается ограниченное время для ответа ведомству.

«Время ограничено — оно исчисляется днями», — заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, объясняя, когда именно может быть заблокирован Telegram, сообщает агентство ТАСС. По его словам, ведомство не готово перекрыть доступ к сервису «завтра», однако сейчас используется последняя возможность для диалога. «Мы будет эти дни ждать ответа Павла Дурова».

При этом Жаров обвинил основателя сети в том, что тот «последовательно демонстрирует правовой нигилизм». По его словам, пиратской социальной сетью был «ВКонтакте», поскольку там можно было получить любую информацию.

«Нежелание господина Дурова предоставить ключи от информации всем спецслужбам мира — насколько я знаю, это так — позволяет террористам по-прежнему безнаказанно убивать людей с использованием этого канала коммуникации (Telegram)», — сказал глава Роскомнадзора.

Жаров заверил, что в случае внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации работа Роскомнадзора на этом будет завершена.

23 июня Жаров написал открытое письмо Дурову, администрации Telegram и пользователям мессенджера. В письме он потребовал от управляющей компании предоставить сведения о себе для внесения данных в реестр организаторов распространения информации, как того требует закон. В противном случае Жаров пообещал заблокировать Telegram. Он отмечал, что включение мессенджера в реестр всего лишь означает готовность работать по российским законам.

Дуров на своей странице «ВКонтакте» ответил на угрозы блокировать работу мессенджера в России, обвинив Роскомнадзор в «саботаже государственных интересов». По его словам, если «нейтральный по отношению к России» Telegram будет заблокирован, российские чиновники начнут пользоваться «контролируемыми США» WhatsApp или Facebook Messenger.