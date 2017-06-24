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Тысячи жителей Львова вышли на вече с требованием убрать мусор
25.06.2017 19:41 — Новости Мира | Tut.by
Жители Львова собрались на массовую акцию, требуя убрать скопившийся на улицах города мусор.
Проблемы с вывозом мусора из города возникли после того, как в 2016 году закрылась городская Грибовичская свалка. Власти города неоднократно обращались за помощью к руководителям других регионов Украины, но те не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора.
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