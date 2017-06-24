Тысячи жителей Львова вышли на вече с требованием убрать мусор

Жители Львова собрались на массовую акцию, требуя убрать скопившийся на улицах города мусор.







Как сообщает телеканал «112 Украина», общественное вече с требованием убрать мусор с улиц Львова состоялось на площади Рынок в центре города и собрало около 5 тыс. человек. Его участники потребовали от властей прекратить «мусорную блокаду», которая, по мнению львовской мэрии, была создана искусственно.



Выступивший перед жителями глава городского самоуправления Андрей Садовый пообещал, что следующим шагом станет «обращение всех патриархов: христиан, иудеев, протестантов» к президенту и премьер-министру.



В мэрии Львова уточнили, что в городе остается более 10 тыс. т мусора. В настоящее время удается вывозить лишь отбросы, накопившиеся за сутки, тогда как все копившееся в течение нескольких месяцев остается на улицах.



20 июня вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид объявила голодовку, требуя от властей Украины изменить ситуацию с вывозом мусора из Львова. Таким образом она поддержала главу фракции «Самопомощь» Олега Березюка, который перестал есть чуть раньше возле президентской администрации.





Проблемы с вывозом мусора из города возникли после того, как в 2016 году закрылась городская Грибовичская свалка. Власти города неоднократно обращались за помощью к руководителям других регионов Украины, но те не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора.