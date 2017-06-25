Германия запретила въезд подравшимся в Вашингтоне охранникам Эрдогана

Власти Германии выступили против приезда на саммит G20 подравшихся с демонстрантами в Вашингтоне охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Die Welt.



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Как пишет издание, представители правительства проинформировали об этом парламентариев на закрытом заседании бундестага.

Спецслужбы Германии также опасаются, что приезд Эрдогана вызовет столкновения между его сторонниками и противниками. В них могут быть вовлечены члены турецкой диаспоры и курды. Отмечается, что на территории Германии насчитывается около 14 тысяч сторонников запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), 600 из них - в Гамбурге. Там 7-8 июля пройдет саммит G20.

Во время визита президента Турции в США в мае произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. Согласно видео с места стычки, Эрдоган лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов.

Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент стал следствием того, что власти США не приняли необходимых мер безопасности.

