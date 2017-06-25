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Германия запретила въезд подравшимся в Вашингтоне охранникам Эрдогана
25.06.2017 23:24 — Новости Мира | Tut.by
Власти Германии выступили против приезда на саммит G20 подравшихся с демонстрантами в Вашингтоне охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Die Welt.
Как пишет издание, представители правительства проинформировали об этом парламентариев на закрытом заседании бундестага.
Спецслужбы Германии также опасаются, что приезд Эрдогана вызовет столкновения между его сторонниками и противниками. В них могут быть вовлечены члены турецкой диаспоры и курды. Отмечается, что на территории Германии насчитывается около 14 тысяч сторонников запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), 600 из них - в Гамбурге. Там 7-8 июля пройдет саммит G20.
Во время визита президента Турции в США в мае произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. Согласно видео с места стычки, Эрдоган лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов.
Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент стал следствием того, что власти США не приняли необходимых мер безопасности.
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Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент стал следствием того, что власти США не приняли необходимых мер безопасности.
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