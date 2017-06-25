ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Порошенко заявил о достижении соглашения с США по поставкам вооружения

25.06.2017 22:12 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что соглашение с США о поставках Киеву оборонительного вооружения практически согласовано. Об этом глава государства рассказал в интервью украинским телеканалам, передает в воскресенье, 25 июня, «Интерфакс».


Фото: president.gov.ua

«Мы на протяжении 2-3 месяцев ждем визита министра обороны США [Джеймса Мэттиса] в Украину и во время этого визита, надеюсь, соглашения будут подписаны», — отметил украинский лидер.

Он также подчеркнул, что этот вопрос является приоритетным для Киева на сегодняшний день. «Процесс предоставления оборонного оружия идет очень активно. (...) Более того, во время встречи с министром обороны, что было подтверждено и во время встречи в Белом доме, позицию по поводу поставок оборонного оружия попробуют решить еще в пределах текущего бюджетного года», — заключил Порошенко.

«Интерфакс» отмечает, что в ходе визита в Вашингтон украинский лидер встретился с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном. Во время беседы политики, в частности, обсудили возможности предоставления Украине оборонительного оружия.

В Киеве неоднократно заявляли необходимости таких поставок. Например, в феврале министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что республика «однозначно нуждается» в оборонительном летальном оружии и эффективном взаимодействии с США и НАТО во многих сферах. «Я, правда, всегда говорю, что не люблю этого разделения на летальное и нелетальное. Есть четкое понятие оборонительного оружия. Нам оно необходимо», — говорил он тогда.

При этом против поставок Киеву оружия ранее высказывались многие европейские политики. Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что это рискованно и контрпродуктивно. На сегодняшний день Вашингтон поставляет Киеву военную технику, амуницию и оборудование.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы на протяжении 2-3 месяцев ждем визита министра обороны США Джеймса Мэттиса в Украину и во время этого визита, надеюсь, соглашения будут подписаны

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Тысячи жителей Львова вышли на вече с требованием убрать мусор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика