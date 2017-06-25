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Трамп отказался от традиционного ужина в честь окончания Рамадана

26.06.2017 00:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп не стал проводить ужин по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр (в России более известен как Ураза-байрам), знаменующего окончание священного месяца Рамадан.

Как пишет The Hill, таким образом глава государства прервал традицию, заложенную Биллом Клинтоном и соблюдавшуюся затем Джорджем Бушем-младшим и Бараком Обамой.

Издание отмечает, что американский лидер ограничился поздравительным заявлением от своего имени и имени первой леди США Мелании Трамп.

Традиция проводить ужин в честь Ид аль-Фитра началась в 1996 году. Как отмечает Huffington Post, в мероприятии принимали участие известные члены мусульманской общины.

Трампа, вступившего в должность президента США в январе 2017 года, нередко обвиняют в плохом отношении к мусульманам. Так, одним из его первых указов стал антимигрантский закон. Согласно распоряжению, гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией, запрещается въезд в США. Указ вызвал волну протестов в США и впоследствии был заблокирован судьей Апелляционного суда девятого округа в Сан-Франциско.

Второй указ об ужесточении иммиграционной политики Трамп подписал 6 марта. Он должен был на 90 дней запретить въезд в страну гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судан, а также приостановить программу приема беженцев на 120 дней. Действие документа оказалось заблокировано решением суда штата Гавайи.

 
 
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Традиция проводить ужин в честь Ид аль-Фитра началась в 1996 году. Как отмечает Huffington Post, в мероприятии принимали участие известные члены мусульманской общины.

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