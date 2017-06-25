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Украинская семья получила убежище в Германии под видом сирийцев

26.06.2017 07:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Граждане Украины смогли получить убежище на территории Германии, притворившись сирийскими мигрантами, сообщает Die Welt.

Украинцы в сентябре 2014 года приехали в ФРГ и подали заявление на статус сирийских беженцев. Запрос на получение статуса сирийского беженца они подали в письменном виде, очное собеседование не проводилось. В итоге семью направили в приют около немецкого Мюнстера. Отмечается, что обман вскрылся из-за того, что беженцы сами похвастались об этом окружающим.

Узнав об обмане, власти Германии отменили свое решение, а административный суд Мюнстера начал рассматривать дело украинцев. В ответ на это украинцы также подали иск в суд и хотят оспорить отмену статуса беженцев. Они ссылаются на правовой принцип о защите законных ожиданий. Этот принцип гарантирует гражданам, что однажды принятое решение властей не будет отменено.

 
 
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Узнав об обмане, власти Германии отменили свое решение, а административный суд Мюнстера начал рассматривать дело украинцев. В ответ на это украинцы также подали...

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