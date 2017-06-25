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Госсекретарь США призвал Саудовскую Аравию с союзниками смягчить требования к Катару
26.06.2017 08:29 — Новости Мира | Tut.by
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что некоторые из требований, выдвинутых четырьмя арабскими странами во главе с Саудовской Аравией в адрес Катара в обмен на отмену санкций, трудновыполнимы, и призвал стороны к диалогу.
Тиллерсон отметил, что условия, выдвинутые арабскими странами, представляют основу для диалога, способного разрешить эту кризисную ситуацию.
В субботу министр иностранных дел Катара
Более двух недель Катар находится в условиях беспрецедентных
Рекс Тиллерсон заявил, что Катар изучает эти требования, и призвал все стороны сесть вместе и выработать меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом. «Чтобы разрядить обстановку, надо убавить тон», — полагает Тиллерсон.
После того как в минувшую пятницу были объявлены требования к Катару, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что это «семейный спор», который заинтересованные страны должны решить сами.
«Аутсорсинг внешней политики»?
В субботу «Аль-Джазира» процитировала министра иностранных дел Катара Шейха Мохаммеда бин Абдурахмана Тани, который сказал: «Госсекретарь США недавно призвал устроившие блокаду страны представить список жалоб, который бы был „разумным и исполнимым“. Британский министр иностранных дел попросил, что эти требования были „взвешенными и реалистичными“. Представленный список не отвечает этим условиям».
По словам главы МИД Катара, выдвинутые требования подтверждают, что санкции «не имеют ничего общего с борьбой с терроризмом…[а направлены на] ограничение суверенитета Катара и аутсорсинг нашей внешней политики».
Телеканал «Аль-Джазира» обвинил Саудовскую Аравию и союзников в попытке ограничить свободу слова.
Если выдвинутые требования не будут выполнены, то, по заявлению, сделанному в субботу главой МИДа ОАЭ, их пути разойдутся. «Альтернативой является не эскалация. Альтернатива — это расставание. Нам очень сложно сохранять альянс с одним из партнеров… активно пропагандирующих то, что является экстремистским и террористическим курсом», — заявил министр.
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Тиллерсон отметил, что условия, выдвинутые арабскими странами, представляют основу для диалога, способного разрешить эту кризисную ситуацию.
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