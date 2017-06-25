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В Лондоне после акции протеста госпитализированы четверо полицейских

26.06.2017 10:12 — Новости Мира | Tut.by  
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В Лондоне на акции протеста против жестокости полиции ранены шестеро полицейских, четверо из них госпитализированы. В ходе столкновений протестующие бросали в стражей порядка кирпичи, сообщается о четырех задержанных.

Акция с требованием наказать виновных в смерти мужчины, который был доставлен в больницу в состоянии комы, после того как его машину остановили для проверки полицейские, прошла в лондонском районе Стрэтфорд в воскресенье.

Демонстранты собрались около полицейского участка Форест-гейт и выдержали символическую минуту молчания, подняв вверх кулаки, сообщают корреспонденты местных СМИ.

К демонстрантам вышел начальник полиции Стрэтфорда, чтобы ответить на их вопросы. Как сообщается, его обвинили в том, что он покрывает полицейских, жестокое обращение которых с задержанным привело к его смерти. Он в ответ заявил, что случай тщательно расследуется.

После этого протестующие подожгли несколько мусорных корзин и начали забрасывать полицейских кирпичами, вынутыми из стен зданий. Была эвакуирована близлежащая автобусная станция.

Пострадавшие есть и среди демонстрантов, их точное количество не сообщается.

Поводом для акции стала смерть 25-летнего Эдира Фредерико да Коста — жителя Лондона, который скончался в больнице, не приходя в сознание, 21 июня. Как утверждают его родственники, при поступлении в больницу на его теле были следы жестоких побоев — у мужчины была сломана шея, проломлен череп и порван мочевой пузырь.

Однако в минувший четверг патологоанатомы при полицейской службе проверки жалоб завершили вскрытие да Косты и не обнаружили на его теле следов побоев. Внутреннее расследование продолжается.

 
 
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Протестующие подожгли несколько мусорных корзин и начали забрасывать полицейских кирпичами, вынутыми из стен зданий.

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