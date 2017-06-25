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Россияне назвали Сталина, Путина и Пушкина самыми выдающимися людьми всех времен

26.06.2017 12:13 — Новости Мира | Tut.by  
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На первое место в рейтинге самых выдающихся людей всех времен и народов россияне поставили Иосифа Сталина: таковым его назвали 38% опрошенных. На втором и третьем местах расположились Владимир Путин и Александр Пушкин, получившие по 34% голосов.

Опрос провел Левада-центр, данные публикует «Интерфакс». Отвечая на вопрос, респонденты сами называли имена и не были ограничены одним вариантом ответа, поэтому сумма всех ответов превышает 100%.

32% россиян назвали самым выдающимся человеком Владимира Ленина и 29% — Петра I. В 2012 году жители России назвали в своих ответах тех же людей, но тогда те получили другое количество голосов. Так, на первом месте шел Сталин (42%), затем — Ленин и Петр I, набравшие по 37% голосов. Пушкин и Путин занимали четвертое и пятое места соответственно (29 и 22%).

В первую десятку рейтинга в 2017 году также вошли Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12%), Георгий Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%).

Опрос проводился с 7 по 10 апреля среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России

​Ранее Левада-центр провел другой опрос, согласно которому число респондентов, связывающих высокие потери Советского Союза в войне с Германией с тем, что «сталинское руководство действовало, не считаясь с жертвами», снизилось с 18% в мае 2011 года до 12% в мае нынешнего года. В 1997 году такой ответ дали 34% россиян.

«Если 1990-е годы проходили под знаком раскрытия преступлений сталинской эпохи, то в 2000-е такого рода критики стало меньше», — прокомментировал РБК результаты опроса замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин.

 
 
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Отвечая на вопрос, респонденты сами называли имена и не были ограничены одним вариантом ответа, поэтому сумма всех ответов превышает 100%.

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