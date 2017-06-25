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Демократы из ДЮП договорились с Мэй о поддержке правительства меньшинства
26.06.2017 15:38 — Новости Мира | Tut.by
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и Арлин Фостер, лидер протестантской Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии, в понедельник, 26 июня, подписали соглашение о поддержке демократами консервативного правительства меньшинства.
Встреча Фостер с Мэй состоялась в резиденции премьера на Даунинг-стрит в 10.30 по местному времени (12.30 мск) в понедельник, передает Reuters.
«Сегодня мы достигли соглашения с Консервативной партией о поддержке правительства в парламенте», — заявила Фостер, которая вышла к журналистам после переговоров. «Эти договоренности направлены на то, чтобы обеспечить стабильность правительства с учетом национальных интересов Соединенного Королевства в это важное время», — пояснила она.
По ее словам, консерваторы во главе с Мэй согласились увеличить финансовую поддержку Северной Ирландии с учетом «ее уникальной истории и сопутствующих обстоятельств в минувшие десятилетия». В ближайшие два года Лондон перечислит на эти цели 1 млрд фунтов стерлингов (около 1,14 млрд евро).
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Формальной коалиции между консерваторами и ДЮП не будет, тем не менее протестантская партия Северной Ирландии обязуется поддерживать правительство тори.
ДЮП была основана в 1970 году, она стоит на позициях евроскептиков, выступает против абортов и однополых браков и выступает за сохранение одной из четырех исторических провинций — Ольстер — в составе Великобритании.
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Консервативная партия Великобритании и Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии подписали на Дунинг-стрит соглашение о сотрудничестве. Демократы...
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