Демократы из ДЮП договорились с Мэй о поддержке правительства меньшинства

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и Арлин Фостер, лидер протестантской Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии, в понедельник, 26 июня, подписали соглашение о поддержке демократами консервативного правительства меньшинства.



Фото: Reuters

Встреча Фостер с Мэй состоялась в резиденции премьера на Даунинг-стрит в 10.30 по местному времени (12.30 мск) в понедельник, передает Reuters.

«Сегодня мы достигли соглашения с Консервативной партией о поддержке правительства в парламенте», — заявила Фостер, которая вышла к журналистам после переговоров. «Эти договоренности направлены на то, чтобы обеспечить стабильность правительства с учетом национальных интересов Соединенного Королевства в это важное время», — пояснила она.

По ее словам, консерваторы во главе с Мэй согласились увеличить финансовую поддержку Северной Ирландии с учетом «ее уникальной истории и сопутствующих обстоятельств в минувшие десятилетия». В ближайшие два года Лондон перечислит на эти цели 1 млрд фунтов стерлингов (около 1,14 млрд евро).

Североирландские евроскептики обязуются поддерживать кабинет тори

Консервативная партия Великобритании во главе с премьер-министром страны Терезой Мэй утратила абсолютное парламентское большинство в парламенте после прошедших в стране досрочных парламентских выборов . Согласно результатам подсчета голосов почти во всех 650 избирательных округах, консерваторы не смогли получить 326 мест, необходимых для формирования правительства без заключения коалиции. По прогнозам, максимальное количество, на которое они могут рассчитывать, не превысит 318 мест.

Формальной коалиции между консерваторами и ДЮП не будет, тем не менее протестантская партия Северной Ирландии обязуется поддерживать правительство тори.

ДЮП была основана в 1970 году, она стоит на позициях евроскептиков, выступает против абортов и однополых браков и выступает за сохранение одной из четырех исторических провинций — Ольстер — в составе Великобритании.