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В РПЦ назвали анонимность в интернете "правом сатаны"

26.06.2017 17:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Иеромонах Макарий, известный православный публицист и интернет-проповедник, заявил, что анонимность в интернете нельзя рассматривать как право человека. Об этом он заявил на круглом столе «Свобода совести, христианская антропология и развитие новых информационных технологий».

«Анонимность — это не право личности, а право сатаны, который уничтожает личность», — заявил иеромонах Макарий. По его словам, благодаря анонимности в интернете происходят «дьявольские диверсии», которым можно противостоять, выработав «иммунитет и интолерантность» к вредоносным мнениям, распространяющимся в интернете.

Заместитель председателя синодального отдела Русской православной церкви по связям с общественностью и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя это высказывание, заявил, что анонимность в интернете чаще всего означает «дефицит ответственности».

«Анонимность, как и любое другое явление, если доводится до абсурда, несет опасность. В определенных случаях человек имеет право на тайну своей жизни, например при сдаче анализов на ВИЧ. Однако анонимность, к сожалению, чаще всего становится синонимом безответственности», — считает он.

«Анонимность используют в том числе для того, чтобы не нести ответственность за свою деятельность: за оскорбление других людей, за организацию преступных сообществ, для склонения детей к самоубийству», — добавил Кипшидзе в разговоре с Русской службе Би-би-си.

Он также прокомментировал инициативу Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram, сказав, что «власть вправе рассматривать законные меры, направленные на борьбу с экстремизмом и терроризмом, в частности и в мессенджерах».

Ранее патриарх Кирилл заявил, что интернет вызывает негативное отношение к Русской православной церкви у молодого поколения.

«Происходит это, конечно, не на ровном месте, происходит это под влиянием сильного и враждебного по отношению к церкви информационного потока, который распространяется через социальные сети», — сказал патриарх.

14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, защищающий анонимность в мессенджерах. Законопроекте предлагает обязать мессенджеры предоставлять свои услуги только идентифицированным по абонентскому номеру пользователям.
При этом предлагается наделить Роскомнадзор правом ограничивать рассылку сообщений с информацией, распространяемой с нарушением закона. Такой информацией могут быть, например, сообщения о несанкционированных митингах.

 
 
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"Анонимность - это не право личности, а право сатаны, который уничтожает личность", - заявил иеромонах Макарий.

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