Верховный суд США частично поддержал иммиграционный указ Трампа

Верховный суд США принял решение, которое позволит немедленно восстановить действие ряда положений подписанного еще 6 марта указа президента США Дональда Трампа об ужесточении правил въезда в страну.



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В частности, благодаря отмене ряда решений нижестоящих судов, блокирующих действие иммиграционного указа Трампа, сможет вступить в силу запрет о въезде в страну граждан Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена. Однако, согласно решению Верховного суда, запрет распространяется только на иностранцев, которые не имеют каких-либо «добросовестных отношений» с физическим или юридическим лицом из США.

Кроме того, в силу сможет вступить 120-дневный запрет на въезд в США беженцев, а решение Верховного суда позволит властям выслать из страны соискателей убежища, которые также не имеют «добросовестных отношений» с американцами.

В принятом Верховным судом решении подчеркивается, что окончательно судьба иммиграционного указа должна быть решена после рассмотрения доводов администрации президента во время следующей судебной сессии, которая начнется в октябре 2017 года.

При этом трое судей Верховного суда — Кларенс Томас, Сэмюель Алито и назначенный уже после занятия Трампом поста президента США Нил Горсач — в особом мнении заявили, что склонны удовлетворить просьбу Белого дома о восстановлении действия миграционного указа в полном объеме.

Указ, ужесточающий правила въезда в США мигрантов из ряда стран Ближнего Востока и Африки, был одним из первых, подписанных Трампом после вступления в должность президента в январе этого года. Документ вызвал резкое недовольство правозащитных организаций и сторонников Демократической партии. Спустя короткое время Федеральный суд в Бруклине приостановил действие этого документа.

В марте Трамп подписал новый вариант указа , запрещающий въезд на 90 дней для жителей Ирана, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена, у которых нет визы или вида на жительство. Блокировать указ смог суд в штате Гавайи.

Белому дому не удалось опротестовать решение нижестоящих судов в Четвертом окружном апелляционном суде, после чего президентская администрация обратилась в Верховный суд.

Как сообщает агентство Reuters, решение Верховного суда означает первый успех Трампа в этой инстанции после того, как в апреле президент назначил туда Горсача и восстановил там большинство республиканцев. Теперь пять членов Верховного суда представляют поддержавшую Трампа партию, а четверо — Демократическую партию.