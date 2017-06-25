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Верховный суд США частично поддержал иммиграционный указ Трампа
26.06.2017 19:07 — Новости Мира | Tut.by
Верховный суд США принял решение, которое позволит немедленно восстановить действие ряда положений подписанного еще 6 марта указа президента США Дональда Трампа об ужесточении правил въезда в страну.
В частности, благодаря отмене ряда решений нижестоящих судов, блокирующих действие иммиграционного указа Трампа, сможет вступить в силу запрет о въезде в страну граждан Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена. Однако, согласно решению Верховного суда, запрет распространяется только на иностранцев, которые не имеют каких-либо «добросовестных отношений» с физическим или юридическим лицом из США.
Кроме того, в силу сможет вступить 120-дневный запрет на въезд в США беженцев, а решение Верховного суда позволит властям выслать из страны соискателей убежища, которые также не имеют «добросовестных отношений» с американцами.
В принятом Верховным судом решении подчеркивается, что окончательно судьба иммиграционного указа должна быть решена после рассмотрения доводов администрации президента во время следующей судебной сессии, которая начнется в октябре 2017 года.
При этом трое судей Верховного суда — Кларенс Томас, Сэмюель Алито и назначенный уже после занятия Трампом поста президента США Нил Горсач — в особом мнении заявили, что склонны удовлетворить просьбу Белого дома о восстановлении действия миграционного указа в полном объеме.
Указ, ужесточающий правила въезда в США мигрантов из ряда стран Ближнего Востока и Африки, был одним из первых,
В марте Трамп
Белому дому не удалось опротестовать решение нижестоящих судов в Четвертом окружном апелляционном суде, после чего президентская администрация обратилась в Верховный суд.
Как сообщает агентство Reuters, решение Верховного суда означает первый успех Трампа в этой инстанции после того, как в апреле президент назначил туда
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В принятом Верховным судом решении подчеркивается, что окончательно судьба иммиграционного указа должна быть решена после рассмотрения доводов администрации...
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