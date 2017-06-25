Смертельно больного нобелевского лауреата выпустили из тюрьмы

Официальный Пекин выпустил из тюрьмы китайского лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо. 23 мая у писателя и правозащитника, которого в 2009 году приговорили к 11 годам лишения свободы по обвинению в «подстрекательстве к подрыву государственного строя», был диагностирован рак печени в терминальной стадии. Адвокат правозащитника Мо Шаопин рассказал DW в понедельник, 26 июня, что его подзащитный получает медицинскую помощь в одной из больниц города Шэньян (административный центр провинции Ляонин). Членам семьи Лю Сяобо разрешают посещать его в больнице, но не адвокату.



В 2010 году, уже находясь в заключении, Лю Сяобо был удостоен Нобелевской премии мира за «длительную борьбу за фундаментальные права человека в Китае». Фото: Reuters

При этом юрист исключил сценарий, при котором нобелевскому лауреату могли бы разрешить проходить лечение амбулаторно на дому. По закону это возможно, но не в случае с Лю Сяобо, пояснил Мо Шаопин. «Боюсь, что ему будет позволено оставаться только в больнице», — отметил адвокат.

Досрочное освобождение диссидента, по мнению представителей немецкого «Общества защиты притесняемых народов» (Gesellschaft für bedrohte Völker, GfbV), не стоит считать признаком переосмысления политики китайского руководства. «Мы в течение многих лет наблюдаем, как тяжелых больных или запытанных политических заключенных в Китае выпускают из тюрьмы, чтобы они умерли дома, а не в заключении», — заявил агентству KNA руководитель GfbV Ульрих Делиус (Ulrich Delius). По его словам, таким образом китайские власти пытаются сохранить лицо и избежать обвинений в том, что люди погибли из-за пыток или тюремного содержания.

Лю Сяобо был одним из авторов распространенной в интернете «Хартии 08», в которой содержались призывы к демократизации в Китае. Он уже сидел в тюрьме после кровавых событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, когда вместе с другими интеллектуалами призывал власти страны и силовиков не устраивать расправы над студентами. В 2010 году, уже находясь в заключении, Лю Сяобо был удостоен Нобелевской премии мира за «длительную борьбу за фундаментальные права человека в Китае». Власти КНР назвали решение нобелевского комитета «непристойным». Стул лауреата при вручении премии в Осло остался пустым, жена правозащитника была помещена под домашний арест.