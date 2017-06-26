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Навальный и Трамп стали самыми влиятельными блогерами по версии Time
26.06.2017 22:40 — Новости Мира | Tut.by
Американский журнал Time в третий раз представил 25 самых влиятельных людей в интернете. Список опубликован
Одним из наиболее влиятельных людей на просторах всемирной сети Time назвал российского оппозиционера Алексея Навального.
«Российский оппозиционный активист использовал YouTube, чтобы прорвать информационную блокаду Кремля. Его канал имеет более миллиона подписчиков, а его видео вдохновили волны антиправительственных протестов в России», — пишет издание.
В список также попал президент США Дональд Трамп, который, несмотря на «бесконечную драму», обладает наибольшим количеством подписчиков в твиттере среди мировых лидеров. Отмечается, что противоречивые сообщения американского лидера в микроблоге зачастую приносят вред его президентству.
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