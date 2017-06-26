Навальный и Трамп стали самыми влиятельными блогерами по версии Time

Американский журнал Time в третий раз представил 25 самых влиятельных людей в интернете. Список опубликован на сайте издания .

Одним из наиболее влиятельных людей на просторах всемирной сети Time назвал российского оппозиционера Алексея Навального.



Фото: Reuters

«Российский оппозиционный активист использовал YouTube, чтобы прорвать информационную блокаду Кремля. Его канал имеет более миллиона подписчиков, а его видео вдохновили волны антиправительственных протестов в России», — пишет издание.

В список также попал президент США Дональд Трамп, который, несмотря на «бесконечную драму», обладает наибольшим количеством подписчиков в твиттере среди мировых лидеров. Отмечается, что противоречивые сообщения американского лидера в микроблоге зачастую приносят вред его президентству.



Фото: Reuters

Time не обошел вниманием девочку из сирийского Алеппо Бану Алабед , которая приобрела известность благодаря своим твитам «об ужасах гражданской войны в Сирии».

В список самых влиятельных блогеров также вошли британская писательница Джоан Роулинг, американские певицы Кэти Перри и Рианна, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, автор излюбленного мема националистов Лягушонок Пепе Мэт Фьюри и вымышленный персонаж комика из США Брендона Миллера Joanne the Scammer.