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В Польше заявили, что приняли более 1,4 миллиона беженцев из Украины

27.06.2017 05:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Польша приняла более 1,4 миллиона беженцев из Украины, покинувших свои дома из-за конфликта на Донбассе. Об этом заявил депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский, передает Польское радио.

«Польша выполнила свою часть обязательств в Европейском союзе, приняв более 1,4 миллиона украинцев, чего не замечают лидеры ЕС», — заявил Сариуш-Вольский.

Евродепутат напомнил о предложении, чтобы переселенцев с Донбасса также объединяли в расчетах с беженцами с Ближнего Востока и Африки, однако они были отклонены в ЕС. По словам Сариуш-Вольского, Польша не может с этим согласиться, потому что не может одновременно принимать и переселенцев из Украины, и беженцев с юга, «которые не ассимилируются, и не адаптируются к местным обычаям, культуре и законам».

Напомним, в ЕС пригрозили судом Вольше и Венгрии за отказ принимать беженцев.

Также по последним официальным данным, Беларусь с начала конфликта в Украине приняла более 160 тысяч беженцев из этой страны, Россия — более 2,5 млн человек.

 
 
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В Польше объяснили наплывом 1,4 миллиона украинцев отказ принимать беженцев Ближнего Востока и Африки.

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