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Королевскую стражу Букингемского дворца впервые возглавила женщина
27.06.2017 00:26 — Новости Мира | Tut.by
Второй батальон Канадского полка легкой пехоты принцессы Патриции заступил на караул у Букингемского дворца в Лондоне. Батальон возглавляет капитан Меган Куто. Она стала первой женщиной, которая руководила сменой караула у Букингемского дворца.
После церемонии смены караула Куто, как полагается в соответствии с ее обязанностями, заняла пост рядом с Сент-Джеймсским дворцом неподалеку от Букингемского.
Канадский полк легкой пехоты принцессы Патриции находится в Лондоне в рамках празднования 150-летия независимости Канады. Батальон под руководством Меган Куто будет охранять королевские объекты до 3 июля.
Великобритания до 2016 года запрещала женщинам принимать участие в боевых действиях, в связи с чем женщины-военнослужащие не могли возглавлять охрану Букингемского дворца и других королевских объектов. В Канаде этот запрет был снят еще в конце 1980-х.
Канада является независимым государством, но ее монархом считается монарх Содружества наций, то есть королева Елизавета II. В связи с этим канадские военнослужащие имеют право принимать участие в охране королевской семьи.
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Великобритания до 2016 года запрещала женщинам принимать участие в боевых действиях, в связи с чем женщины-военнослужащие не могли возглавлять охрану Букингемского...
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