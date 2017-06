Королевскую стражу Букингемского дворца впервые возглавила женщина

Второй батальон Канадского полка легкой пехоты принцессы Патриции заступил на караул у Букингемского дворца в Лондоне. Батальон возглавляет капитан Меган Куто. Она стала первой женщиной, которая руководила сменой караула у Букингемского дворца.

После церемонии смены караула Куто, как полагается в соответствии с ее обязанностями, заняла пост рядом с Сент-Джеймсским дворцом неподалеку от Букингемского.