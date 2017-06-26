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Президента Бразилии обвинили в получении крупной взятки

27.06.2017 06:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Главный федеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот выдвинул обвинение против президента страны Мишела Темера в получении взятки, передает Reuters.


Мишел Темер. Фото: Reuters

Обвинение направлено в Верховный суд. Согласно бразильскому законодательству, нижняя палата Конгресса должна теперь проголосовать, разрешить ли суду начать слушания по делу президента.

Это обвинение, как ожидается, будет первым в череде дел о предполагаемых эпизодах коррупции в отношении крайне непопулярного лидера страны, отмечает агентство.

В коалиции Темера, между тем, уверены, что располагают нужным количеством депутатов, чтобы у противников президента не получилось набрать две трети голосов в парламенте, требуемых для продолжения судебного разбирательства.

Ранее Темеру удалось избежать обвинения в незаконном финансировании президентской кампании Дилмы Руссефф в 2014 году.

Политический кризис в Бразилии разгорелся после того, как появилась аудиозапись, на которой Темер якобы обсуждает «покупку молчания» бывшего спикера палаты представителей Эдуардо Куньи. Темер обвинения отвергает. В стране вспыхнули массовые протесты.

Мишел Темер, который до этого был вице-президентом, стал главой государства после импичмента Руссефф. 31 августа сенат санкционировал ее отрешение от должности за финансовые нарушения. Предполагается, что Темер будет управлять страной до 1 января 2019 года, когда должен был истечь президентский срок Руссефф.

 
 
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Обвинение направлено в Верховный суд. Согласно бразильскому законодательству, нижняя палата Конгресса должна теперь проголосовать, разрешить ли суду начать...

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