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Президента Бразилии обвинили в получении крупной взятки
27.06.2017 06:44 — Новости Мира | Tut.by
Главный федеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот выдвинул обвинение против президента страны Мишела Темера в получении взятки, передает
Обвинение направлено в Верховный суд. Согласно бразильскому законодательству, нижняя палата Конгресса должна теперь проголосовать, разрешить ли суду начать слушания по делу президента.
Это обвинение, как ожидается, будет первым в череде дел о предполагаемых эпизодах коррупции в отношении крайне непопулярного лидера страны, отмечает агентство.
В коалиции Темера, между тем, уверены, что располагают нужным количеством депутатов, чтобы у противников президента не получилось набрать две трети голосов в парламенте, требуемых для продолжения судебного разбирательства.
Ранее Темеру удалось избежать обвинения в незаконном финансировании президентской кампании Дилмы Руссефф в 2014 году.
Политический кризис в Бразилии
Мишел Темер, который до этого был вице-президентом,
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Обвинение направлено в Верховный суд. Согласно бразильскому законодательству, нижняя палата Конгресса должна теперь проголосовать, разрешить ли суду начать...
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