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США обвинили Сирию в подготовке еще одной химической атаки
27.06.2017 08:19 — Новости Мира | Tut.by
Американское правительство усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии. Такое утверждение содержится в распространенном в понедельник вечером письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.
«Соединенные Штаты выявили потенциальную подготовку режима [Башара] Асада к еще одной атаке с применением химического оружия, которая, вероятно, обернулась бы массовым убийством мирных граждан, включая детей. Данная деятельность схожа с подготовкой, произведенной режимом в преддверии его химической атаки
Спайсер также заверил, что вооруженные силы США действуют в Сирии исключительно для того, чтобы уничтожить террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ). «Однако, если господин Асад осуществит еще одно массовое убийство с применением химических вооружений, то он и его вооруженные силы заплатят высокую цену», — отметил официальный представитель президента США.
Правительство Сирии отрицало причастность к применению боевых отравляющих веществ. Между тем, как
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"Если господин Асад осуществит еще одно массовое убийство с применением химических вооружений, то он и его вооруженные силы заплатят высокую цену".
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