Приехавшая в ФРГ под видом сирийцев украинская семья назвала себя езидами

Неожиданный поворот произошел в деле, которое рассматривается в суде Мюнстера, о якобы украинской семье, которая получила убежище в Германии в качестве сирийских беженцев и была лишена его в связи с возможным обманом .



Фото: Reuters

Как сообщает в понедельник, 26 июня, агентство dpa, выступая в суде, фигурант дела 32-летний Азиз С. заявил, что родился в небольшой деревне в Сирии, в которой проживают курды-езиды.

По его словам, в деревне никто не говорил по-арабски, только по-курдски. Как указывает газета Die Welt, в рамках судебного разбирательства Азиз ответил на множество вопросов судьи: какой ближайший большой город находился рядом с деревней, где он жил; куда вела проходившая неподалеку железная дорога; кто владел продуктовым магазином в деревне; где находилась школа? Он пояснил, что не ходил в школу, его семья занималась сельским хозяйством, будучи ребенком, он пас коз и овец. Адвокат Азиза также представил письмо одного из обществ курдской культуры, подтверждающее, что его подзащитный является езидом — один из членов этого общества оказался выходцем из той же деревни.

В защиту членов семьи выступил и их немецкий сосед. 60-летний свидетель пояснил в суде, что семья Азиза регулярно отмечает езидские религиозные праздники. «Они — езиды, я могу в этом поклясться», — заявил мужчина.

Процесс будет продолжен. Судья принял решение провести лингвистическую экспертизу, которая должна по курдскому диалекту определить, откуда Азиз родом. Кроме того, остается открытым вопрос: где жила семья до того, как в 2014 году попала в Германию?

Азиз С., его жена и двое детей обратились за убежищем в 2014 году. В марте 2015-го Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) одобрило прошение, которое было рассмотрено в письменном виде, без проведения личного собеседования.

Как следует из материалов суда, в ноябре 2015 года ведомство по делам иностранцев и соискателей убежища округа Боркен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) проинформировало BAMF, что речь идет о гражданах Украины . Семья не говорила по-арабски и рассказывала другим соискателям убежища, как легко провести немецкие власти.

На основании этих данных в апреле 2016 года решение о предоставлении статуса беженцев было аннулировано. Семья опротестовало это решение в суде Мюнстера.