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Рейтинг США упал по всему миру из-за Трампа

27.06.2017 09:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Популярность США растет только в двух странах: России и Израиле, свидетельствуют данные американских социологов.


Фото: Reuters

Рейтинг доверия к США резко снизился по всему миру при президенте Дональде Трампе. Доля положительных взглядов на США упала до 49 процентов, при Бараке Обаме этот показатель был 64 процента. Таковы результаты исследования, опубликованные вашингтонским исследовательским центром Pew Research Centre во вторник, 27 июня.

Наиболее резко рейтинг США обвалился в Мексике, Канаде и Европе. Так, только 30 процентов мексиканцев продолжают положительно отзываться о политике Вашингтона, при Обаме уровень был 66 процентов. В Канаде и Германии популярность Америки снизилась до 22 процентов.

Еще хуже обстоят дела с одобрением действий лично Дональда Трампа. Во всем мире этот показатель снизился с 64 до 22 процентов. Антирекорд зафиксирован в Германии и составил 5 процентов. Для сравнения, рейтинг одобрения действий Владимира Путина в мире выше и составляет 27 процентов, подсчитали в Pew Research Centre.

75 процентов опрошенных по всему миру оценили Трампа как «высокомерного» руководителя, а 62 процента — как «опасного». Рейтинг США растет только в двух странах — Израиле и России. В РФ он вырос до 53 процентов с 11 при Обаме. Опрос проводился в 37 странах мира среди более чем 40 тысяч респондентов.

 
 
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Популярность США растет только в двух странах: России и Израиле, свидетельствуют данные американских социологов.

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