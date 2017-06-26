|
Три пути раскола Европы. Chatham House подготовил доклад о перспективах Евросоюза
27.06.2017 09:56 — Новости Мира | Tut.by
Несколько дней назад британский аналитический центр в области международных отношений Chatham House опубликовал доклад, посвященный перспективам Евросоюза и возможным путям урегулирования политического кризиса, который переживает Европа в последнее десятилетие. Исследователи выделяют три линии общественных расколов, которые без стабилизации могут обернуться еще большими потрясениями, нежели выход Великобритании из ЕС.
Исследователи построили аналитику на социологии, исходя из допущения, что будущее ЕС будет зависеть от того, насколько отношение к пребыванию в союзе отличается у общественности и элит. Поэтому ядром доклада стал опрос, который исследователи проводили на протяжении полугода — с декабря 2016-го по февраль 2017 года в десяти странах Евросоюза — Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии Польше, Испании и Великобритании.
В нем приняли участие 10 тыс. рядовых граждан и более 1,8 тыс. представителей привилегированных слоев населения — истеблишмента, бизнеса и прочие лидеры мнений на местном, региональном, национальном и общеевропейском уровнях.
Перераспределение богатств и мигранты
Данные показали три линии раскола в общественном мнении. Первая — самая очевидная — проходит по заявленному рубежу «элита — общество». Например, элита ощущает преимущества интеграции в ЕС, в целом более либеральна и оптимистична в прогнозах насчет будущего союза. 71% элит считает, что их страны выиграли от создания Евросоюза.
Среди простых европейских граждан только 34% населения считают, что их страны выиграли от ЕС. Кроме того, сохраняется недовольство миграционным кризисом и политикой по его урегулированию — 54% граждан убеждены, что жизнь в их стране была лучше два десятилетия назад.
Большинство представителей привилегированных слоев населения считают, что мигранты оказывают положительный эффект, укрепляют культурную жизнь стран и не оказывают существенного влияния на уровень преступности. Однако рядовые граждане склонны считать, что мигранты нежелательны, и отвергает идею о том, что они приносят пользу их национальной культуре.
Тем не менее между двумя этими группами существует согласие насчет того, что одна из основных задач Евросоюза как международного проекта — перераспределение богатств. Ровно половина населения Европы считает, что богатые страны должны оказывать финансовую поддержку бедным государствам. С этим утверждением не согласны только 18%. Можно сказать, что среди элит есть убежденность в том, что этот пункт справедлив — 77% с ним согласны.
«Это не упрощает задачи построения более справедливого, более сплоченного союза, но это подтверждает предпосылку, что Европейский союз с его немонолитным социально-экономическим составом должен по-прежнему основываться на солидарности», — говорится в исследовании. В целом, большинство представителей привилегированных слоев населения и обычных граждан гордятся своей общей европейской идентичностью.
Однако среди опрошенных есть недовольные тем, что европейская идентичность во многих вопросах затеняет и отодвигает на второй план национальную — здесь одним из основных факторов является как раз недовольство миграционной политикой.
Только 8% простых граждан во всех десяти странах считают, что политики заботятся о том, что думают люди.
Еще один ЕвроExit не за горами
Второй разлом проходит по линии либерально и консервативно ориентированных групп. Исследователи считают, что этот разрыв способен оказать гораздо большее влияние на будущее союза, нежели расхождения в вопросах, скажем, экономической политики. «Политические проблемы, возникающие в результате этого разрыва, скорее всего, сохранятся на протяжении многих лет, даже после восстановления и стабилизации экономического роста», — пишут авторы доклада.
В-третьих, по данным опроса, среди элит отсутствует консенсус о направлении развития ЕС — особенно в вопросах углубления, заморозки или ослабления интеграции. 28% граждан из привилегированных слоев населения поддерживают статус-кво, 37% считают, что ЕС должен иметь больше полномочий над государствами-членами, а 31% считают, что Евросоюзу следует предоставить своим участникам большую независимость.
«Отсутствие ярко выраженного предпочтения большинства в вопросах будущего развития ЕС требует включения в повестку дня проекта интеграции, выходящего за рамки грубых представлений о „большей“ или „меньшей“ Европе», — пишут авторы доклада.
Большинство (55%) простых граждан считают, что в ближайшее десятилетие как минимум еще одна страна покинет ЕС. Среди элит соотношение обратное — 43%.
По мнению исследователей, два фактора — общеевропейский экономический рост и относительная политическая стабильность — могут создать фундамент для такого обновления. «Этот процесс представляется более вероятным с учетом избрания президентом Франции Эммануэля Макрона», — пишут авторы и возлагают надежды на предстоящие парламентские выборы в Германии 24 сентября текущего года.
Их исход во многом определит будущее Евросоюза, так как Германия является одним из самых устойчивых столпов его существования в целом.
По данным Chatham House, 48% рядовых европейцев и 62% элит считают, что Германия играет позитивную роль в Евросоюзе, тогда как не согласны с этим утверждением 28% и 23% соответственно.
Пока прогнозы пророчат победу Христианско-демократическому союзу действующего канцлера Германии Ангелы Меркель. Главный конкурент канцлера — Социал-демократическая партия и ее лидер Мартин Шульц — в первые месяцы 2017 года уверенно сокращали разрыв и даже в какой-то момент сравняли рейтинги до уровня статистической погрешности, однако в последнее время популярность социал-демократов заметно падает. Рейтинг ультраправой партии «Альтернатива для Германии» сейчас колеблется в промежутке от 5 до 10%.
Однако, какими бы ни были результаты выборов, это не отменяет того, что странам Евросоюза необходимо переработать подход в обсуждении будущего ЕС. «Встает необходимость политического руководства, способного сформулировать долгосрочное видение, которое удовлетворит как большинство привилегированных граждан, так и общественность, — пишут исследователи. — Подлинное политическое обновление Европы требует более открытых, творческих и даже конфликтных дискуссий».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследователи построили аналитику на социологии, исходя из допущения, что будущее ЕС будет зависеть от того, насколько отношение к пребыванию в союзе отличается у...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии