Три пути раскола Европы. Chatham House подготовил доклад о перспективах Евросоюза

Несколько дней назад британский аналитический центр в области международных отношений Chatham House опубликовал доклад, посвященный перспективам Евросоюза и возможным путям урегулирования политического кризиса, который переживает Европа в последнее десятилетие. Исследователи выделяют три линии общественных расколов, которые без стабилизации могут обернуться еще большими потрясениями, нежели выход Великобритании из ЕС.



Демонстрация против Brexit в Бирмингеме, Великобритания, март 2017 года. Фото: Reuters

Исследователи построили аналитику на социологии, исходя из допущения, что будущее ЕС будет зависеть от того, насколько отношение к пребыванию в союзе отличается у общественности и элит. Поэтому ядром доклада стал опрос, который исследователи проводили на протяжении полугода — с декабря 2016-го по февраль 2017 года в десяти странах Евросоюза — Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии Польше, Испании и Великобритании.

В нем приняли участие 10 тыс. рядовых граждан и более 1,8 тыс. представителей привилегированных слоев населения — истеблишмента, бизнеса и прочие лидеры мнений на местном, региональном, национальном и общеевропейском уровнях.

Перераспределение богатств и мигранты

Данные показали три линии раскола в общественном мнении. Первая — самая очевидная — проходит по заявленному рубежу «элита — общество». Например, элита ощущает преимущества интеграции в ЕС, в целом более либеральна и оптимистична в прогнозах насчет будущего союза. 71% элит считает, что их страны выиграли от создания Евросоюза.

Среди простых европейских граждан только 34% населения считают, что их страны выиграли от ЕС. Кроме того, сохраняется недовольство миграционным кризисом и политикой по его урегулированию — 54% граждан убеждены, что жизнь в их стране была лучше два десятилетия назад.

Большинство представителей привилегированных слоев населения считают, что мигранты оказывают положительный эффект, укрепляют культурную жизнь стран и не оказывают существенного влияния на уровень преступности. Однако рядовые граждане склонны считать, что мигранты нежелательны, и отвергает идею о том, что они приносят пользу их национальной культуре.

Тем не менее между двумя этими группами существует согласие насчет того, что одна из основных задач Евросоюза как международного проекта — перераспределение богатств. Ровно половина населения Европы считает, что богатые страны должны оказывать финансовую поддержку бедным государствам. С этим утверждением не согласны только 18%. Можно сказать, что среди элит есть убежденность в том, что этот пункт справедлив — 77% с ним согласны.

«Это не упрощает задачи построения более справедливого, более сплоченного союза, но это подтверждает предпосылку, что Европейский союз с его немонолитным социально-экономическим составом должен по-прежнему основываться на солидарности», — говорится в исследовании. В целом, большинство представителей привилегированных слоев населения и обычных граждан гордятся своей общей европейской идентичностью.

Однако среди опрошенных есть недовольные тем, что европейская идентичность во многих вопросах затеняет и отодвигает на второй план национальную — здесь одним из основных факторов является как раз недовольство миграционной политикой.

Только 8% простых граждан во всех десяти странах считают, что политики заботятся о том, что думают люди.

Еще один ЕвроExit не за горами

Второй разлом проходит по линии либерально и консервативно ориентированных групп. Исследователи считают, что этот разрыв способен оказать гораздо большее влияние на будущее союза, нежели расхождения в вопросах, скажем, экономической политики. «Политические проблемы, возникающие в результате этого разрыва, скорее всего, сохранятся на протяжении многих лет, даже после восстановления и стабилизации экономического роста», — пишут авторы доклада.

В-третьих, по данным опроса, среди элит отсутствует консенсус о направлении развития ЕС — особенно в вопросах углубления, заморозки или ослабления интеграции. 28% граждан из привилегированных слоев населения поддерживают статус-кво, 37% считают, что ЕС должен иметь больше полномочий над государствами-членами, а 31% считают, что Евросоюзу следует предоставить своим участникам большую независимость.

«Отсутствие ярко выраженного предпочтения большинства в вопросах будущего развития ЕС требует включения в повестку дня проекта интеграции, выходящего за рамки грубых представлений о „большей“ или „меньшей“ Европе», — пишут авторы доклада.

Большинство (55%) простых граждан считают, что в ближайшее десятилетие как минимум еще одна страна покинет ЕС. Среди элит соотношение обратное — 43%.

По мнению исследователей, два фактора — общеевропейский экономический рост и относительная политическая стабильность — могут создать фундамент для такого обновления. «Этот процесс представляется более вероятным с учетом избрания президентом Франции Эммануэля Макрона», — пишут авторы и возлагают надежды на предстоящие парламентские выборы в Германии 24 сентября текущего года.

Их исход во многом определит будущее Евросоюза, так как Германия является одним из самых устойчивых столпов его существования в целом.

По данным Chatham House, 48% рядовых европейцев и 62% элит считают, что Германия играет позитивную роль в Евросоюзе, тогда как не согласны с этим утверждением 28% и 23% соответственно.

Пока прогнозы пророчат победу Христианско-демократическому союзу действующего канцлера Германии Ангелы Меркель. Главный конкурент канцлера — Социал-демократическая партия и ее лидер Мартин Шульц — в первые месяцы 2017 года уверенно сокращали разрыв и даже в какой-то момент сравняли рейтинги до уровня статистической погрешности, однако в последнее время популярность социал-демократов заметно падает. Рейтинг ультраправой партии «Альтернатива для Германии» сейчас колеблется в промежутке от 5 до 10%.

Однако, какими бы ни были результаты выборов, это не отменяет того, что странам Евросоюза необходимо переработать подход в обсуждении будущего ЕС. «Встает необходимость политического руководства, способного сформулировать долгосрочное видение, которое удовлетворит как большинство привилегированных граждан, так и общественность, — пишут исследователи. — Подлинное политическое обновление Европы требует более открытых, творческих и даже конфликтных дискуссий».