Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев назвал некоторые составляющие «формулы Макрона» по урегулированию конфликта на востоке Украины, сообщает « Интерфакс-Украина ». Впервые о существовании этой формулы заявил президент Украины Петр Порошенко после переговоров в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



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«То есть так называемая формула Макрона предусматривает совместную целенаправленную работу, чтобы путем маленьких, но конкретных шагов обеспечить полное выполнение минских договоренностей. При этом есть понимание, что решение ключевых вопросов так называемого пакета безопасности минских договоренностей является первоочередным», — пояснил Елисеев.

По его словам, существует договоренность о проведении телефонной конференции лидеров «нормандской четверки» при участии руководителей СММ ОБСЕ. «При этом планируется, что разговор лидеров должен быть предметным, обстоятельно подготовлен и нацелен на эффективное решение насущных проблем в области безопасности на Донбассе», — рассказал украинский чиновник. Он добавил, что речь идет о подготовке соответствующего набора приоритетных вопросов, которые можно было бы представить на рассмотрение лидеров Франции, Германии, России и Украины.

Среди первоочередных вопросов — полное соблюдение режима прекращения огня, предоставление беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всем районам Донецкой и Луганской областей, занятых сепаратистами, обеспечение безопасности международных наблюдателей, разведение сторон и отведение тяжелой техники и освобождение заложников. Важными пунктами плана является также, по словам, Елисеева, «деокупация Донбасса» и вывод с территорий непризнанных республик Донбасса российских войск и вооружений.

Москва неоднократно официально заявляла, что не участвует в конфликте на востоке Украины.

О «формуле Макрона» президент Украины Петр Порошенко рассказал по окончании переговоров в Париже с главой Французской Республики, в ходе которых они договорились подготовить новые предложения по урегулированию украинского кризиса.

«Наши договоренности, что мы положим на бумагу проекты возможных решений „нормандского формата“, возможно, они будут называться „формула Макрона“, мы сможем предъявить обществу план достижения мира и деоккупации востока Украины», — сказал тогда Порошенко.

«Решение, которое я предложил президенту Порошенко, всем сторонам „нормандского формата“ и, собственно, я уже это сделал президенту Путину: я бы хотел, чтобы сначала были на бумаге изложены предварительные условия, которые нужно выполнить, усилия, которые должны осуществить стороны», — пояснил тогда Макрон.

Участники «нормандского формата» еще в октябре прошлого года договорились разработать «дорожную карту» выполнения минских соглашений. Однако, как рассказал РБК источник, знакомый с ходом согласований, прогресса в ее разработке практически нет.