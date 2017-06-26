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В Киеве взорвался автомобиль. Полиция завела уголовное дело по статье "теракт"

27.06.2017 11:16 — Новости Мира | Tut.by  
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27 июня в Киеве на перекрестке улицы Соломенской и Механизаторов взорвался автомобиль. Сообщается о смерти водителя взорвавшегося Mercedes — 39-летнего военнослужащего ВСУ. Полиция завела уголовное дело по статье «теракт».


Фото: пресс-служба полиции Киева

«В результате происшествия погиб водитель. Личность погибшего установлена, это — действующий военнослужащий. Следователи начали уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) УК Украины», — сообщила сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

Также в результате взрыва осколочные ранения ног получила 27-летняя киевлянка. Ее доставили в больницу. Еще один пострадавший — пожилой мужчина также отправлен в больницу. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Видео: Youtube

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Смерть военнослужащего ВСУ подтвердил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко. Он рассказал, что в авто сработало взрывное устройство, передает 112.ua.

«Какое устройство, какой мощности, самодельное или стационарное, будет установлено после проведения следственных действий», — сказал он.


Фото: ГУ НП в Киеве

На месте происшествия работают оперативники Нацполиции, к следствию привлечены представители СБУ и прокуратура.

«На данный момент картина преступления свидетельствует о том, что это спланированный теракт», — заявил Шевченко.

По информации «Украинской правды», погиб чиновник Министерства обороны Максим Шаповал. В правоохранительных органах УП сообщили, что погибший руководил спецназом Главного управления разведки Минобороны.

23 июня в Киеве взорвался еще один автомобиль — внедорожник Toyota Land Cruiser. Пострадал предприниматель 1970 года рождения.

 
 
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"На данный момент картина преступления свидетельствует о том, что это спланированный теракт", - заявил Шевченко.

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