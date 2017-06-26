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В Кремле сочли угрозами заявления США о химатаке в Сирии

27.06.2017 13:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Угрозы со стороны властей США в адрес официального Дамаска в Кремле считают неприемлемыми. Власти России знают о заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, в Москве не знают, на чем основана информация о подготовке сирийским правительством атаки с использованием химического оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».


Фото: Reuters

«Конечно же, какие-то подобные угрозы законному руководству Сирийской арабской республики мы также считаем неприемлемыми. Важно при этом отметить, что мы считаем абсолютно недопустимым и неприемлемым использование химических отправляющих веществ», — заявил он.

Песков подчеркнул, что в Кремле «категорически не согласны» с формулировкой об угрозе новой химической атаки в Сирии. Но он также заявил, что существует «потенциальная опасность повторения провокаций» с использованием химического оружия.

«Вы знаете, что неоднократно фиксировались случаи применения химических отравляющих веществ боевиками-террористами „Исламского государства“ и других преступных группировок. Наверняка потенциальная опасность повторения подобных провокаций существует. Однако еще раз повторяю, точной информацией я не располагаю, думаю, что мои коллеги из специальных служб и министерства обороны, если она будет, поделятся такими опасениями», — добавил Песков.

Ранее в Вашингтоне заявили, что обладают данными, которые могут свидетельствовать о подготовке сирийскими властями атаки с применением химического оружия. В результате этой атаки могут погибнуть много мирных жителей, включая детей, считают в Белом доме. «Если Асад совершит еще одно массовое убийство с применением химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

 
 
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Москва не согласна с заявлением властей США о том, что власти Сирии могут готовить новую атаку с применением химического оружия, заявил Дмитрий Песков.

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