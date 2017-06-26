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СБУ: вирусная атака на украинские компании может быть организована из России

27.06.2017 17:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Атака вируса-вымогателя, заразившего компьютеры в нескольких десятках украинских компаний, может быть организована из России или с территорий на Донбассе, контролируемых сепаратистами.

Об этом заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, сообщает «УНИАН» со ссылкой на издание «Тиждень.ua». Основной целью атаки, по ее словам, была банковская система Украины.

О причастности России к кибератаке заявил в эфире телеканала 112 Украины и советник главы МВД Зорян Шкиряк. Именно так, по мнению Шкиряка, и выглядит «гибридная война».

27 июня компьютеры в нескольких десятках украинских компаний и организаций оказались заражены вирусом-вымогателем. От вируса в числе прочих пострадали компьютеры правительства Украины, крупных банков, энергокомпаний, почты, службы почтовой доставки, мобильных операторов и других.

О вирусе также сообщили Украинские железные дороги, аэропорты Борисполь и Киев. Авиасообщение и железнодорожные перевозки, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявления компаний, осуществляются в штатном режиме, но внутренние системы отключены из соображений безопасности.

 
 
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27 июня компьютеры в нескольких десятках украинских компаний и организаций оказались заражены вирусом-вымогателем.

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