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СМИ рассказали о секретном предупреждении Лаврову от Тиллерсона
28.06.2017 01:21 — Новости Мира | Tut.by
Как сообщает
В ответ Лавров «как всегда заявил, что никакой химической атаки не будет», — заявил собеседник издания из числа официальных лиц.
Источник издания в Белом доме не стал объяснять, откуда у американцев данные о планах Башара Асада. По его словам, информация идет из канала, который и ранее говорил о возможном применении правительственной армии химического оружия. В этот раз в Вашингтоне решили заранее предупредить о последствиях, чтобы по возможности избежать атаки.
Daily Beast также сообщила со ссылкой на вашингтонского чиновника, что Дональда Трампа также предупредили о возможной химической атаке в Сирии, однако президента эта новость не особо заинтересовала, поскольку он больше занят противостоянием с оппонентами из Демократической партии и обсуждением «фейковых новостей», которые выходили на телеканале CNN.
В
6 апреля США
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В ответ Лавров "как всегда заявил, что никакой химической атаки не будет", - заявил собеседник издания из числа официальных лиц.
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