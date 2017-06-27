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СМИ рассказали о секретном предупреждении Лаврову от Тиллерсона

28.06.2017 01:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Как сообщает издание Daily Beast, еще до официального заявления США о готовящейся химической атаке со стороны армии президента Сирии Башара Асада, в Государственном департаменте решили поговорить на эту тему с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тиллерсон заявил ему, что по данным США, правительственные войска готовят удар с применением запрещенного оружия и предупредил Москву о возможных последствиях такого шага.


Сергей Лавров. Фото: Reuters

В ответ Лавров «как всегда заявил, что никакой химической атаки не будет», — заявил собеседник издания из числа официальных лиц.

Источник издания в Белом доме не стал объяснять, откуда у американцев данные о планах Башара Асада. По его словам, информация идет из канала, который и ранее говорил о возможном применении правительственной армии химического оружия. В этот раз в Вашингтоне решили заранее предупредить о последствиях, чтобы по возможности избежать атаки.

Daily Beast также сообщила со ссылкой на вашингтонского чиновника, что Дональда Трампа также предупредили о возможной химической атаке в Сирии, однако президента эта новость не особо заинтересовала, поскольку он больше занят противостоянием с оппонентами из Демократической партии и обсуждением «фейковых новостей», которые выходили на телеканале CNN.

В официальном сообщении МИД России по итогам разговора Лаврова с Тиллерсоном указывалось, что стороны поговорили о «пресечении попыток применения химических отравляющих веществ». При этом глава внешнеполитического ведомства России «призвал Вашингтон принять меры для «недопущения провокаций в отношении сирийских правительственных войск, ведущих операции против террористов».

6 апреля США нанесли удар ракетами «Томагавк» по базе ВВС Сирии, утверждая, что тем самым наказывают армию Асада за химическую атаку в провинции Идлиб. В Москве осудили действия Вашингтона, указав, что доказательств причастности правительственных войск к нападению не было.

 
Теги: Новости
 
 
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В ответ Лавров "как всегда заявил, что никакой химической атаки не будет", - заявил собеседник издания из числа официальных лиц.

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