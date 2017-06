В Венесуэле полицейский объявил о восстании против Мадуро

Офицер полиции Венесуэлы Оскар Перес, который 27 июня осуществил атаку на здание Верховного суда страны с вертолета, потребовал отставки президента страны Николаса Мадуро. Об этом он заявил в своем видеообращении в аккаунте в Instagram .

«Мы требуем, чтобы президент Николас Мадуро немедленно ушел в отставку вместе с министрами, мы требуем всеобщих выборов», — сказал Перес, добавив, что против правительства выступает коалиция «военных чиновников, полицейских и гражданских лиц», «националистов, патриотов и институционалистов», которые не имеют партийной принадлежности.

Перес заявил о развертывании наземной и воздушной операции в стране с целью «вернуть власть народу и восстановить конституционный порядок».

На видео позади полицейского стоят вооруженные люди в форме и масках.

Ранее Оскар Перес сбросил несколько гранат с вертолета на здание верховного суда Венесуэлы. О нем известно, что он имеет специальную военную подготовку и опыт службы в элитных силовых подразделениях.