В Венесуэле полицейский объявил о восстании против Мадуро

Офицер полиции Венесуэлы Оскар Перес, который 27 июня осуществил атаку на здание Верховного суда страны с вертолета, потребовал отставки президента страны Николаса Мадуро. Об этом он заявил в своем видеообращении в аккаунте в Instagram .



Оскар Перес. Скриншот видео

«Мы требуем, чтобы президент Николас Мадуро немедленно ушел в отставку вместе с министрами, мы требуем всеобщих выборов», — сказал Перес, добавив, что против правительства выступает коалиция «военных чиновников, полицейских и гражданских лиц», «националистов, патриотов и институционалистов», которые не имеют партийной принадлежности.

Перес заявил о развертывании наземной и воздушной операции в стране с целью «вернуть власть народу и восстановить конституционный порядок».

На видео позади полицейского стоят вооруженные люди в форме и масках.

Ранее Оскар Перес сбросил несколько гранат с вертолета на здание верховного суда Венесуэлы. О нем известно, что он имеет специальную военную подготовку и опыт службы в элитных силовых подразделениях.

#Jun27 LAST MINUTE | VIDEO - The moment when a helicopter flies over the Supreme Court in Venezuela. Bursts of gunfires can be heard. pic.twitter.com/r1v11XydST — Angelo Torrealba (@angeloTJ) 28 июня 2017 г.

«Этот человек [в вертолете] бросил несколько гранат, которые не взорвались. В здании верховного суда проходило мероприятие. Это могло привести к десяткам жертв», — сказал президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире национального телевидения . По его словам, «вертолет обстрелял здание ВС, а затем пролетел над зданием министерства внутренних дел».

«Я осуждаю этот теракт, и требую, чтобы „Блок демократического единства“ (оппозиционная коалиция — прим. редакции) осудил это нападение», — добавил он.

По словам министра связи и информации Эрнесто Вильегаса, в нападении был задействован украденный у полиции вертолет. На фотографиях, опубликованных в местных СМИ и социальных сетях, видно, что во время облета управлявшие летальным аппаратом вывесили из него плакат с надписью «350 свобода».

«Уже развернуты все специальные силы для того, чтобы поймать эту группу», — заявил Мадуро.

Специальные подразделения силовых структур ведут поиск организаторов и участников обстрела. После атаки на верховный суд на улицы Каракаса была выведена бронетехника.