США отказались предъявить доказательства подготовки Дамаском химической атаки

Американская администрация не собирается обнародовать данные, подтверждающие выводы Вашингтона о подготовке властей Сирии к применению химических вооружений. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.



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В обнародованном заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о якобы наблюдающихся признаках подготовки Дамаска к применению боевых отравляющих веществ не содержалось никаких доказательств. «Их бы и не излагали, поскольку это считается делом разведки. Как вы все знаете, время от времени всплывает множество вещей, о которых мы не можем распространяться в деталях. Однако данный вопрос, безусловно, привлек внимание правительства США на высшем уровне», — заявила представитель американского внешнеполитического ведомства.

«Мы знаем из прошлого опыта, что сирийский режим применял химическое оружие против собственного народа, поэтому данный вопрос останется для нас в будущем причиной очень серьезной обеспокоенности», — сказала Науэрт.

На замечание корреспондента ТАСС о том, что правительство Сирии опровергло нынешний вывод американской стороны, она ответила: «Подождите, мы что, должны поверить сирийцам, говорящим, что подготовки к применению химического оружия не ведется? Поскольку в прошлом, как мы знаем, они убивали собственный народ, включая женщин и детей, не уверена, что мы поверим, если они говорят, будто не занимаются подготовкой».

Кроме того, Науэрт обвинила Россию в обострении обстановки в Сирии за счет военной операции. «Пришла Россия, помогла укрепить сирийские силы, и мы с тех пор видим смерть и разрушение, поэтому, когда мы говорим, что Россия была бы привлечена к ответственности, мы считаем, что она играет роль в происходящем. Она пользуется большим влиянием на режим Асада», — утверждала представитель Госдепартамента.

Операцию в Сирии против террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» Россия начала 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада.

Контакты с Москвой

Американская администрация отказывается сообщить, планирует ли Вашингтон какие-либо новые контакты с Москвой относительно утверждений о возможности применения властями Сирии химического оружия.

«У меня нет данных о дополнительных звонках, никакой информации, которую можно огласить. Мы как правительство по-прежнему чрезвычайно обеспокоены этим вопросом. [Но] мне попросту неизвестно о каких-либо последующих разговорах, которые уже намечены», — заявила Науэрт.

Без подробностей

При этом Хезер Науэрт отказалась в деталях раскрывать содержание телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Как вы знаете, они беседуют регулярно. Они начали свой диалог в Москве [в ходе апрельского визита Тиллерсона в Россию], затем [продолжили его] здесь [во время пребывания Лаврова в Вашингтоне в мае], проводили телефонные разговоры, подобные состоявшемуся в понедельник вечером. Госсекретарь Тиллерсон не распространяет полный подробный отчет об этой беседе», — отметила Науэрт.

«Госсекретарь ясно излагал свою обеспокоенность в прошлом и продолжает это делать [в диалоге с должностными лицами России]», — добавила Науэрт. Согласно изложенным ею сведениям, Тиллерсон предпочитает в основном работать без привлечения внимания широкой общественности, не прибегая к методам «мегафонной дипломатии», полагая, что это «более эффективно».

Сотрудник Госдепартамента позже ушла от прямого ответа на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить достоверность публикаций о том, что Тиллерсон уведомил Лаврова об обнародованном заявлении Белого дома, в котором содержались данные о предположительно готовящейся властями Сирии атаке с применением боевых отравляющих веществ. «Я не знаю, было ли знание [о существовании] этого заявления передано министру иностранных дел. Мне просто неизвестно, сказали ли мы ему что-либо по телефону конкретно об этом», — сказала американский дипломат.

О передаче Тиллерсоном Лаврову данного документа писало во вторник интернет-издание Daily Beast .

Уведомлял ли Белый дом Госдепартамент?

Между тем Науэрт на брифинге также заверила, что, вопреки сообщениям американской печати, руководство Госдепартамента было заблаговременно поставлено в известность о подготовке заявления Белого дома, в котором содержались данные о предположительно готовящейся властями Сирии атаке с применением боевых отравляющих веществ. Вместе с тем Науэрт не стала пояснять, было ли это заявление доведено до сведения американских дипломатов на среднем и рабочем уровнях. «Госсекретарь об этом [заявлении] знал [заранее]», — сказала Науэрт.

Кроме того, она обвинила российскую сторону в том, что та, раскрывая в общих чертах содержание подобных дипломатических контактов, «порой склонна неверным образом характеризовать» состоявшийся в таких случаях обмен мнениями.

В обнародованном в понедельник письменном заявлении от имени пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера говорилось, что американское правительство будто усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии. Руководство Сирии опровергло эти заключения.