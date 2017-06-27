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Минобороны РФ прокомментировало сообщения о попавшем в плен на востоке Украины российском военном

28.06.2017 12:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Минобороны России опровергло сообщения Би-би-си о якобы захвате в Луганской области «российского военного» Виктора Агеева.


Фото из Facebook

«Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Согласно учетным данным Минобороны России, В. Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ является вымыслом украинских пропагандистов», — сказали в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, на второй странице военного билета Агеева имеется соответствующая запись о том, что он уволен в запас в мае 2016 года. «Также в военном билете была бы запись о поступлении В. Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать», — отметили в ведомстве.

«Именно по этой причине украинские пропагандисты не стали публиковать фотографии других страниц военного билета, а в очередной раз использовали дилетантов из британской Би-би-си для распространения фейковых «разоблачений», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее русская служба Би-би-си сообщила со ссылкой на Минобороны Украины и командование 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, что в Луганской области якобы попал в плен российский военный Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту.

 
 
Ссылка на источник 60
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В военном ведомстве заявили, что Виктор Агеев уволился в мае 2016 года после прохождения срочной службы.

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