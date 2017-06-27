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Евросоюз продлил экономические санкции против РФ

28.06.2017 13:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Совет ЕС официально продлил антироссийские экономические секторальные санкции на шесть месяцев, до 31 января 2018 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Формальное решение о продлении на шесть месяцев экономических запретительных мер в отношении РФ принято», — отмечается в документе.

 
 
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Санкционный режим официально продлен до 31 января 2018 года.

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