Евросоюз продлил экономические санкции против РФ

Совет ЕС официально продлил антироссийские экономические секторальные санкции на шесть месяцев, до 31 января 2018 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду.



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«Формальное решение о продлении на шесть месяцев экономических запретительных мер в отношении РФ принято», — отмечается в документе.