Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон сообщил, что Лондон рассматривает возможность ответов на кибератаки авиаударами. Он предупредил желающих атаковать британские системы, что ответ может последовать «любым способом — с воздуха, на земле, на море или в киберпространстве», пишет The Telegraph .



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В своем заявлении Фэллон напомнил, что способность Великобритании действовать в киберпространстве против Исламского государства спасла много жизней во время битвы за Мосул в Ираке, этот потенциал также был использован для освобождения Ракки в Сирии.

Издание напоминает, что британская армия в настоящее время является самой маленькой со времен Оливера Кромвеля. После значительного сокращения расходов в 2010 году численность регулярной армии сократилась со 102 до 82 тысяч человек. Затем система рекрутинга, основанная на аутсорсинге, падение морального духа из-за сокращений и другие причины привели к тому, что эта цифра снизилась до 78 тысяч человек.

Напомним, ранее в среду, 28 июня, стало известно о начатом в США расследовании произошедшей накануне масштабной атаки вируса-вымогателя Petya, которой подверглись сотни систем в разных странах.

Министерство внутренней безопасности США сообщило, что ведет наблюдение за кибератаками и координирует свою работу с другими странами. Тем временем эксперты выяснили, что заражение вирусом началось с Украины, которая больше других стран пострадала от хакеров. На втором месте среди пострадавших государств находится Италия, на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в этом списке находится на 14-м месте. В настоящее время Petya добрался до Азии.

На фоне сообщений из разных стран о жертвах вируса-вымогателя генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пообещал оказать Украине помощь в защите от цифровых угроз.

«Был создан трастовый фонд по киберобороне, где мы финансируем программы и деятельность, которой мы занимаемся. Поэтому специалисты НАТО обеспечивают содействие Украине по укреплению ее кибербезопасности. Кибератака, которую мы наблюдали на этой неделе, подчеркивает важность поддержки и помощи, которые НАТО предоставляет Украине для укрепления киберобороны», — цитирует РИА «Новости» заявление Столтенберга, озвученное в Брюсселе.

Добавим, на прошлой неделе The Washington Post со ссылкой на данные спецслужб рассказала о засекреченном докладе ЦРУ, из которого бывший президент США Барак Обама в августе 2016 года узнал, что российский президент Владимир Путин лично руководил кибератаками с целью повлиять на исход американских президентских выборов.

По данным газеты, в команде Обамы опасались, что ответные действия могут усугубить и без того взрывоопасную ситуацию. Тем не менее Обама одобрил пакет мер, включающий в себя, в частности, внедрение кибероружия в российскую системную инфраструктуру, «цифровой эквивалент бомб, которые могут быть приведены в действие, если Вашингтон будет в конфликте с Москвой». Эти тайные меры были все еще на этапе разработки, когда Обама покинул Белый дом. «Теперь президент Трамп будет решать, использовать ли эту возможность», — объясняет издание. Напомним, в Москве неоднократно отвергали обвинения в причастности к кибератакам.