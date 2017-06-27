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Глава Пентагона: Путин создает неприятности за рубежом

28.06.2017 16:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе лекции в немецком университете обвинил президента России Владимира Путина в создании «неприятностей за рубежом», добавив, что эта практика вряд ли поможет народу России «вновь обрести надежду».


Фото: Reuters

«Российский лидер чинит неприятности за пределами границ России, но это не поможет ей восстановить благополучие или вновь обрести надежду», — цитирует слова Мэттиса агентство Рейтер.

Мэттис совершает уже четвертый официальный визит в Европу с момента назначения министром обороны США. Главной темой его предыдущих визитов было обсуждение взаимоотношений стран-партнеров НАТО, в том числе финансовых отношений внутри блока.

Так, в ходе визита в январе Мэттис заверил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в том, что Вашингтон придает альянсу большое значение.

Мэттис также провел телефонный разговор с министром обороны Британии Майклом Фэллоном, в ходе которого тоже отметил, что США сохраняют «неколебимую приверженность» обязательствам в рамках НАТО.

Однако уже в мае Дональд Трамп на встрече с лидерами стран альянса в Брюсселе заявил, что они должны увеличить свои оборонные расходы как минимум до 2% ВВП, тогда как сейчас лишь пять из 28 членов альянса выполняют это обязательство.
При этом в ходе своей лекции Мэттис отметил, что Вашингтон утвердил поддержку операции НАТО по укреплению восточных рубежей вплоть до 2020 года.

Финансирование инициативы European Reassurance Initiative, появившейся вскоре после аннексии Россией Крыма, также увеличено с 3,4 млрд долларов в прошлом году до 4,8 млрд долларов в нынешнем, отметил Мэттис.

«Судить об Америке по таким действиям — лучше, чем по любым газетным заголовкам», — заявил шеф Пентагона.

 
 
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Мэттис совершает уже четвертый официальный визит в Европу с момента назначения министром обороны США.

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