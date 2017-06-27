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Гамбург готовится к сотням арестов во время саммита G20

28.06.2017 17:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Полиция Гамбурга и местные суды готовятся к сотням арестов во время саммита G20, который пройдет в городе с 7 по 8 июля. Специальные помещения для временных судов оборудованы в двухэтажном комплексе из контейнеров, расположенном к югу от реки Эльбы.


Здание временного суда в Гамбурге. Фото: dw.com

Слушания дел во временных судах будут вестись круглосуточно: одновременно в комплексе смогут проходить до восьми заседаний. В то же время полноценный судебный процесс там состояться на сможет. Как поясняют в местном судебном ведомстве, цель таких судов — лишь ускорить вынесение решений на ранних процессуальных стадиях по делам, связанным с проведением саммита G20.

Задержанные будут препровожены в контейнеры, в которых раньше жили беженцы
Судьи будут рассматривать как дела о готовящихся, так и об уже совершенных правонарушениях. Те, кого полиция подозревает в подготовке беспорядков, могут получить до 10 суток ареста. А те, кого обвинят в уже совершенных правонарушениях, по решению временного суда могут быть заключены под стражу вплоть до рассмотрения дела по существу обычным судом.

Ожидаются сотни арестов

По данным судебных властей, обустройство и обслуживание временных судов обойдется немецким налогоплательщикам в 750 000 евро. «Мы планируем открыть такие суды на несколько дней до, во время и после саммита, — сообщил их представитель. — Судьи будут работать посменно, чтобы решения о задержании подозреваемых могли выноситься круглосуточно». С 29 июня и до окончания саммита во временных судах будут работать более 130 судей и большое количество вспомогательного персонала.

Рядом со временными судами будет располагаться центр временного задержания: он также построен из контейнеров, которые ранее использовались в качестве жилья для беженцев. В центре 50 одиночных камер и 70 камер для нескольких человек. Как поясняют в полиции, объект будет способен одновременно вместить до 400 задержанных.

Суды и центр временного содержания находятся на некотором расстоянии от конференц-центра, где пройдет встреча мировых лидеров. Главные же суды города расположены лишь в нескольких сотнях метров от места проведения саммита G20 и будут доступны не всегда. Поэтому во время саммита временные суды смогут работать куда эффективнее, поясняют судебные власти Гамбурга.


Центр временного содержания сможет вместить до 400 человек. Фото: dw.com

Впереди — масштабные акции протеста

В общей сложности противники саммита G20 планируют провести несколько десятков демонстраций — начиная от акций протеста в воде и заканчивая блокадой места проведения заседаний мировых лидеров.

Ожидается, что в крупнейшей демонстрации под названием G20 Not Welcome here («G20 здесь не приветствуется». — Ред.), которая пройдет 8 июля, примут участие до 150 000 человек. Во время саммита за порядком в городе будут следить около 15 000 полицейских, стянутых в Гамбург со всей Германии.

 
 
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В общей сложности противники саммита G20 планируют провести несколько десятков демонстраций - начиная от акций протеста в воде и заканчивая блокадой места...

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