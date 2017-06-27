Власти КНДР вынесли смертный приговор экс-президенту Южной Кореи

Власти КНДР объявили сегодня, что они вынесли смертный приговор бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе, которую они обвинили в заговоре с целью покушения на высшее руководство КНДР. Такой же приговор был вынесен и бывшему директору южнокорейской Национальной разведывательной службы Ли Бён Хо. Об этом говорится в заявлении министерства народной безопасности и главной прокуратуры КНДР, которое распространило агентство ЦТАК.

В заявлении властей КНДР не упоминается имя лидера страны Ким Чен Ына, однако говорится, что целью якобы имевшего место заговора была «замена высшего руководства на севере».

«Мы объявляем у себя дома и за рубежом, что мы выносим смертный приговор в отношении предательницы Пак Кын Хе, бывшего директора марионеточной Разведывательной службы Ли Бён Хо и их группы преступников, виновных в чудовищном государственном терроризме, которые замыслили и желали осуществить гнусный заговор, направленный на то, чтобы нанести вред высшему руководству КНДР», — говорится в заявлении министерства безопасности и прокуратуры КНДР.

В официальном коммюнике властей КНДР говорится, что покушение на высшее руководство с целью смены режима в этой стране якобы предполагалось замаскировать под железнодорожную или автомобильную катастрофу.

В заявлении говорится, что Пак Кын Хе и Ли Бён Хо «с этого момента могут встретить жалкую собачью смерть в любое время и в любом месте любым способом».