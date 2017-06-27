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МИД России пообещал "солидно" проработанный ответ на высылку дипломатов из США
28.06.2017 19:07 — Новости Мира | Tut.by
Российская сторона готовит меры в ответ на пакет новых американских санкций и высылку дипломатов из США в декабре 2016 года, заявила в интервью телеканалу «Россия 1» официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Мария Захарова сказала, что ответные меры «будут иметь очень солидную базу». «Ответные меры готовятся. Это, как вы понимаете, не будет решаться только в Министерстве иностранных дел», — добавила она.
В декабре 2016 года США
Также были закрыты резиденции российского посольства в Нью-Йорке и в Мэриленде. 29 декабря 2016 года администрация Барака Обамы ввела санкции «против ФСБ и ГРУ». Россия не стала высылать американских дипломатов в ответ на действия США.
20 июня 2017 года США
В частности, под санкции попали ЧВК «Вагнер», фирмы бизнесмена Евгения Пригожина, замминистра экономического развития Крыма Сергей Назаров и другие физические лица и организации. Полный список попавших под санкции организаций и физических лиц представлен на официальном сайте американского Министерства финансов.
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"Ответные меры готовятся. Это, как вы понимаете, не будет решаться только в Министерстве иностранных дел", - добавила Захарова.
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