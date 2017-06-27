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Число погибших из-за пожара в Grenfell Tower увеличилось до 80
28.06.2017 20:35 — Новости Мира | Tut.by
Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в Лондоне увеличилось до 80 человек. Об этом сообщает Лента. ру со ссылкой на Reuters.
По словам следователя лондонской полиции Фионы Маккормак, для установления точного числа жертв этой трагедии понадобится несколько месяцев.
Она также сообщила, что в связи с проводимым расследованием правоохранительные органы изучают документацию около 60 фирм и компаний, которые принимали участие в недавнем ремонте этой высотки.
Между тем, как сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй, по результатам проверки на огнестойкость облицовки в высотных зданиях Лондона 120 из них оказались потенциально пожароопасными.
«Это проблема, которая продолжалась на протяжении многих лет, десятилетий, если говорить об облицовке зданий. Возникают вопросы о том, как это могло произойти, почему это произошло и как мы можем предотвратить это в дальнейшем», — сказала премьер страны.
Как сообщалось ранее, жителей более 800 квартир в пяти жилых башнях на севере Лондона было
Проверка многоэтажек началась после пожара в Grenfell Tower, в котором проживало до 600 человек.
Причиной пожара полиция назвала
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Между тем, как сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй, по результатам проверки на огнестойкость облицовки в высотных зданиях Лондона 120 из них оказались...
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