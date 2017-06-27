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Число погибших из-за пожара в Grenfell Tower увеличилось до 80

28.06.2017 20:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в Лондоне увеличилось до 80 человек. Об этом сообщает Лента. ру со ссылкой на Reuters.


Фото: Reuters

Видеофакт. Внутри 24-этажной жилой башни в Лондоне после пожара

По словам следователя лондонской полиции Фионы Маккормак, для установления точного числа жертв этой трагедии понадобится несколько месяцев.

Она также сообщила, что в связи с проводимым расследованием правоохранительные органы изучают документацию около 60 фирм и компаний, которые принимали участие в недавнем ремонте этой высотки.

Между тем, как сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй, по результатам проверки на огнестойкость облицовки в высотных зданиях Лондона 120 из них оказались потенциально пожароопасными.

«Это проблема, которая продолжалась на протяжении многих лет, десятилетий, если говорить об облицовке зданий. Возникают вопросы о том, как это могло произойти, почему это произошло и как мы можем предотвратить это в дальнейшем», — сказала премьер страны.

Как сообщалось ранее, жителей более 800 квартир в пяти жилых башнях на севере Лондона было решено срочно эвакуировать из-за опасений по поводу несоответствия требованиям пожарной безопасности облицовки зданий.

Проверка многоэтажек началась после пожара в Grenfell Tower, в котором проживало до 600 человек.

Пожар в 24-этажном жилом доме в британской столице начался в ночь на 14 июня. Здание выгорело практически полностью. Большинство жильцов дома составляли выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.

Причиной пожара полиция назвала возгорание холодильника в одной из квартир. Ряд экспертов считают, что последствия пожара могла усугубить внешняя облицовка здания, сделанная из горючих материалов.

 
 
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Между тем, как сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй, по результатам проверки на огнестойкость облицовки в высотных зданиях Лондона 120 из них оказались...

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