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CNN: США стянули корабли и самолеты к авиабазе Шайрат в Сирии

29.06.2017 06:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Вооруженные силы Соединенных Штатов ведут постоянное наблюдение за авиабазой Шайрат в Сирии, чтобы в случае возможного приказа американского президента Дональда Трампа нанести по ней удар. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN. Вместе с тем, по ее данным, Вашингтон пока не готов осуществлять атаку, так как никакой подозрительной активности на военном объекте в последнее время зафиксировано не было.


Фото: DigitalGlobe/Courtesy U.S. Department of Defense/Handout via REUTERS

Как отмечает CNN, в Средиземном море в настоящий момент находятся американские авианосец George Bush, два сторожевых корабля и два крейсера, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk. Кроме того, для потенциального удара Вашингтон может задействовать десятки истребителей, которые на постоянной основе осуществляют операции в ближневосточном регионе против боевиков экстремистской группировки «Исламское государство», утверждает телеканал.

В Пентагоне отказались комментировать информацию о наблюдении за базой в Сирии.

Ранее в ведомстве проинформировали, что США зафиксировали на базе сирийских ВВС Шайрат активность, которая указывает на подготовку к использованию химического оружия. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в письменном заявлении сообщил, что американское правительство усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению отравляющих веществ в Сирии.

В Вашингтоне ранее уже обвиняли Дамаск в использовании химоружия после инцидента в городе Хан-Шейхун 4 апреля. Тогда, по данным Минобороны РФ, сирийская авиация уничтожила цеха, где террористы производили химические боеприпасы. В Вашингтоне, однако, сочли, что Дамаск применил при авиаударе отравляющие вещества. 7 апреля США нанесли ракетный удар по аэродрому базы Шайрат в провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, сирийские самолеты совершили вылет.

Россия неоднократно предлагала провести расследование под эгидой Организации по запрещению химического оружия с выездом в Хан-Шейхун и Шайрат, однако соответствующая инициатива была заблокирована западными странами.

 
 
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В Средиземном море в настоящий момент находятся американские авианосец George Bush, два сторожевых корабля и два крейсера, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk.

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