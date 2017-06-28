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СМИ сообщили об отмене визита президента Бразилии на саммит G20
29.06.2017 07:48 — Новости Мира | Tut.by
Президент Бразилии Мишел Темер отменил визит на саммит G20, который состоится 7−8 июля в Гамбурге. Об этом сообщает
Издание сообщило, что официальная причина отмены поездки не названа. Однако оно отметило, что это может быть связано с политическим кризисом в Бразилии.
UOL добавляет, что Темер не может покидать страну в тот момент, когда в парламенте будут рассмотрены обвинения против него.
Ранее, 27 июня, генеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот официально
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Издание сообщило, что официальная причина отмены поездки не названа. Однако оно отметило, что это может быть связано с политическим кризисом в Бразилии.
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