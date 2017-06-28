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СМИ сообщили об отмене визита президента Бразилии на саммит G20

29.06.2017 07:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Бразилии Мишел Темер отменил визит на саммит G20, который состоится 7−8 июля в Гамбурге. Об этом сообщает UOL со ссылкой на заявление пресс-службы бразильского лидера.


Мишел Темер. Фото: Reuters

Издание сообщило, что официальная причина отмены поездки не названа. Однако оно отметило, что это может быть связано с политическим кризисом в Бразилии.

UOL добавляет, что Темер не может покидать страну в тот момент, когда в парламенте будут рассмотрены обвинения против него.

Ранее, 27 июня, генеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот официально выдвинул обвинения против Мишела Темера. Бразильского лидера обвинили в коррупции. Прокурор обратился в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с запросом о предъявлении обвинений в коррупции президенту. По мнению прокурора, Темер и его бывший советник Родригу Роша Лоурес «подменили исполнение важнейших обязанностей госслужащих незаконными действиями», которые «выполнялись в их личных интересах».

 
 
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Издание сообщило, что официальная причина отмены поездки не названа. Однако оно отметило, что это может быть связано с политическим кризисом в Бразилии.

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