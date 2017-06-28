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США вводят новые меры безопасности на авиарейсах из-за границы
29.06.2017 08:19 — Новости Мира | Tut.by
Авиакомпании обяжут более тщательно проверять электронные приборы и досматривать пассажиров, а также искать взрывчатые вещества и взрывные устройства.
Администрация США решила не вводить
Как выяснило агентство Reuters, авиакомпаниям отводят три недели на введение новых правил, касающихся поиска взрывчатки. На другие нововведения американские власти предоставят срок до 120 дней. Джон Келли анонсировал и другие меры безопасности, которые будут введены в течение этого года. «Ничего не делать — это не альтернатива», — сказал он.
Новые правила будут распространяться на 2000 авиарейсов, которые ежедневно направляются в США из 280 аэропортов в 105 странах мира.
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Авиакомпании обяжут более тщательно проверять электронные приборы и досматривать пассажиров, а также искать взрывчатые вещества и взрывные устройства.
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