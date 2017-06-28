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Bloomberg: Трамп объявит о начале поставок угля на Украину в ближайшие сутки

29.06.2017 08:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Американский президент Дональд Трамп намерен в течение ближайших суток объявить о начале экспорта угля из США в Украину. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.


Фото: Reuters

По сведениям его источников, хозяин Белого дома сделает соответствующее объявление во время выступления в четверг. В нем он также сообщит о пересмотре ряда норм в энергетической сфере в США и заострит внимание на возможности создания новых рабочих мест.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским СМИ сообщил, что на встрече с Трампом в июне была затронута тема сотрудничества между государствами в энергетической сфере. В этом контексте, по словам Порошенко, речь шла о поставках на Украину угля из штата Пенсильвания, а также сжиженного природного газа из Луизианы.

Он также рассказал, что прогнозирует поставку в Украину 2 миллионов тонн угля из США. Порошенко добавил, что американский уголь будет поставляться из Пенсильвании по конкурентным ценам при содействии американских властей. Порошенко напомнил, что Киев после захвата украинских предприятий на территориях Донбасса, был вынужден отказаться от закупки угля с данных территорий и теперь нужно искать способы сбалансировать потребность в угле.

 
 
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Как ранее сообщал Порошенко, американский уголь будет поставляться из Пенсильвании по конкурентным ценам при содействии американских властей.

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