Главы МИД Германии и России вступили в публичный спор о Сирии и Украине

Главы МИД Германии и России на встрече в Краснодаре обсудили конфликты в Сирии и в Украине. Зигмар Габриэль призвал Сергея Лаврова не делать вид, что в случае с Асадом речь идет о безобидном миролюбивом режиме.



Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: пресс-служба МИД России

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) и глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров в среду, 28 июня, в Краснодаре обсудили конфликты в Сирии и на востоке Украины. Между тем официально их встреча была посвящена открытию 14-й конференции городов-побратимов России и Германии. «Наши общества тесно и крепко взаимосвязаны, но их отношения определяются не только правительствами. Даже если между ФРГ и Россией существуют разногласия по Сирии и Украине, то в эти тяжелые времена не следует отказываться от гражданско-общественных связей», — заявил Габриэль на церемонии открытия. По его словам, диалог на уровне регионов и местных общин помогает укреплять взаимное доверие.

Камень преткновения — Сирия

В открытый спор германского и российского министров вылилось обсуждение сирийского конфликта. Комментируя заявление США о подготовке режимом Башара Асада новой химической атаки, Лавров обвинил Вашингтон в том, что тот «провоцирует и создает предлоги для ударов по сирийской правительственной армии». Он выразил надежду на то, что на сей раз США не будут «спекулировать на мнимых разведданных, которые являются секретными и никому их нельзя показать».

В свою очередь Зигмар Габриэль упрекнул Сергея Лаврова в попытке представить правительство Асада как «миролюбивый режим». «Президент Асад возглавляет режим, который в состоянии подвергать пыткам тысячи людей, — сказал глава германского внешнеполитического ведомства. — Я уверен, что сирийским военным не составит труда применить химическое оружие против противников Асада".

Конфликт в Украине

Коснувшись конфликта на Украине, Зигмар Габриэль призвал не ограничивать срок перемирия на Донбассе временем проведения полевых работ. «Если руководствоваться здравым смыслом, то невозможно объяснить, почему перемирие не может продолжаться и после сбора урожая», — сказал глава МИД Германии. Он выразил надежду на скорое возобновление консультаций в «нормандском формате».

Лавров назвал «от лукавого» размышления о новых инициативах по урегулированию ситуации на востоке Украины. Он заявил о необходимости выполнять минские соглашения. Между тем договоренности, заключенные в 2015 году в Минске, до сих пор не выполняют ни официальный Киев, ни пророссийские сепаратисты в Донбассе, ни Россия, оказывающая им военную помощь, отмечает агентство dpa.

Встретится ли Путин с Трампом в Гамбурге?

Министры также затронули тему возможной встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональда Трампа в кулуарах саммита «группы двадцати» в Гамбурге, который пройдет 7 и 8 июля. Габриэль отметил, что правительство ФРГ приветствовало бы такой диалог. По его словам, «было бы странно», если бы встреча Путина и Трампа не состоялась, если учесть, что они будут находиться в одном городе и участвовать в одном мероприятии.