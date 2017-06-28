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Пятнадцать стран НАТО направят дополнительные войска в Афганистан
29.06.2017 09:39 — Новости Мира | Tut.by
Пятнадцать стран НАТО объявили о том, что направят дополнительные войска в Афганистан. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны альянса. Он подчеркнул, что эти силы будут выполнять небоевую роль.
«Я могу подтвердить, что НАТО усиливает военное присутствие в Афганистане. 15 стран уже объявили о выделении дополнительных сил, и я сегодня ожидаю еще большего, — сказал он. — Речь не идет о возвращении к выполнению боевых миссий, речь идет о консолидации миссии НАТО по подготовке и содействию национальным силам». Он подчеркнул, что основной упор будет сделан на развитие афганских сил спецназначения и авиации, а также тылового обеспечения и возможностей по командованию и контролю.
По его словам, командование операцией НАТО в Афганистане запросило в обшей сложности выделение около четырех тысяч военных дополнительно.
НАТО завершила вывод своих боевых сил
Несмотря на все эти меры, в последние годы противостоящее правительству движение «Талибан» добилось значительных успехов в Афганистане, вернув под свой контроль до 40% территории страны. Кроме того, с 2015 года в Афганистане усиливаются позиции отрядов группировок, связанных с террористической организацией «Исламское государство», которые воюют как против правительства в Кабуле, так и против талибов.
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Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что эти силы будут выполнять небоевую роль.
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