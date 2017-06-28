Размер мирового долга достиг рекордных 217 трлн долларов

Размер совокупной задолженности в мире обновил исторический максимум и составил 327% глобального ВВП по итогам первого квартала 2017 года, сообщил Институт международных финансов.



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Размер общемирового долга достиг в первом квартале 2017 года рекордных $ 217 трлн, увеличившись на $ 600 млрд за год на фоне активных заимствований развивающихся рынков. Новый рекорд эквивалентен 327% глобального ВВП, следует из обзора мирового долгового рынка, подготовленного Институтом международных финансов (Institute of International Finance, IIF). Документ есть у РБК. IIF представляет собой международную ассоциацию, объединяющую более 500 участников финансового рынка.

В совокупный долг включается все — долги правительств, банков, корпораций и домохозяйств.

Глобальное долговое бремя распределено неравномерно, отмечают авторы обзора: в одних странах/отраслях оно уменьшается, в других, напротив, увеличивается. В последних увеличение долга может создать препятствия для долгосрочного роста и, как следствие, риски для финансовой стабильности, предупреждает IIF.

Устойчивый рост долгов на фоне ухудшения качества кредитов в нефинансовом секторе (особенно на развивающихся рынках) продолжает способствовать увеличению объема потенциальных обязательств государств, которые будут вынуждены, как и в предыдущий кризис, взять расчистку балансов частного сектора на себя. В ряде стран, в частности в Китае, резкое увеличение долгов уже стало отрицательно сказываться на суверенной кредитоспособности.

Самый резкий прирост долга за год продемонстрировали крупнейшие мировые экономики — США и Китай: в обеих странах показатель вырос на $ 2 трлн. В Китае он достиг $ 32,7 трлн, а в США превысил $ 63 трлн. При этом рост американской экономики в номинальном выражении обогнал рост долга, в результате чего отношение последнего к американскому ВВП снизилось на 2,5 п.п.

Несмотря на значительное увеличение долга в Китае, темпы его прироста замедлились, особенно в нефинансовом корпоративном секторе — следствие ужесточения денежно-кредитной политики. Однако китайские домохозяйства, напротив, увеличили свои заимствования. В первом квартале 2017 года отношение задолженности домохозяйств к ВВП достигло исторического максимума — 45%, значительно превзойдя средний показатель для развивающихся рынков — 35%. По состоянию на май совокупный долг КНР превзошел 304% ВВП, оценил IIF.

Совокупный долг развивающихся рынков увеличился на $ 3 трлн, превысив $ 56 трлн, и составил 218% ВВП. Быстрее всего его отношение к ВВП росло в Китае, Чили, Колумбии и Турции. В Таиланде же, Бразилии, России и Венгрии оно, напротив, снижалось.

В конце мая Moody’s Investors Service впервые с 1989 года понизило суверенный кредитный рейтинг Китая с Аа3 («очень низкий кредитный риск») до A1 («низкий кредитный риск»), установив по нему стабильный прогноз. Свое решение агентство объяснило медленными темпами реформ, а также большими долгами страны. Хотя Moody’s не понижало китайский рейтинг почти 30 лет, другие агентства делают это чаще. Последним было Fitch, которое понизило суверенный рейтинг Китая в 2013 году.

В сентябре 20​​​16 года Moody’s понизило суверенный рейтинг Турции до «мусорного» уровня Ba1 со стабильным прогнозом, также сославшись на повышение рисков, связанных с необходимостью увеличения внешних заимствований, и ослабление таких показателей, как экономический рост и устойчивость институтов.

Из четырех компонентов долга, которые измеряет IIF, у России за последние четыре квартала вырос лишь госдолг — с 15,9% ВВП в конце марта 2016 года до 16,3% ВВП в конце марта текущего года. Отношение долга домохозяйств к ВВП уменьшилось до 14,7% (с 15,6%), долга финансового сектора — до 11,8% (с 14,4%), нефинансового сектора — до 48,6% (с 56,1%). До конца 2017 года российским заемщикам предстоят крупные погашения долгов, отмечает IIF. По данным Банка России, во втором полугодии предстоит выплатить $ 43 млрд в качестве основного долга и $ 8,3 млрд в виде процентов.