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Депутат: Порошенко поручил изменить статус Крыма в конституции Украины
29.06.2017 11:37 — Новости Мира | Tut.by
Конституционная комиссия Украины получила поручение от президента Петра Порошенко подготовить проект изменений в конституцию страны, касающихся статуса Крыма. Об этом 28 июня в эфире «5 канала» заявил народный депутат от «Радикальной партии», член комиссии Юрий Чижмарь.
«Сегодня мы работаем только по статусу Крыма, потому что мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны», — сказал он.
Речь идет о работе над
Подробности Чижмарь не раскрыл. Депутат также уточнил, что на сегодняшний день комиссия не рассматривает другие вопросы.
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Подробности Чижмарь не раскрыл. Депутат также уточнил, что на сегодняшний день комиссия не рассматривает другие вопросы.
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