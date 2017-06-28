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МИД России: США очевидно готовятся к новой интервенции в Сирию

29.06.2017 11:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Информационная кампания США о якобы готовящемся применении химоружия Дамаском является предтечей интервенции в Сирию. Об этом заявила на брифинге 29 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.


Мария Захарова. Фото: Reuters

«Развернутая США и поддерживаемая в Лондоне и Париже кампания о якобы подготовке применения химоружия Дамаском абсолютно не оригинальна, реализуется по традиционному сценарию, который отрабатывался на ряде стран региона, — отметила дипломат. — В 2013 году провокация с применением якобы химоружия стала поводом для прямой интервенции Запада в Сирию. Ситуацию спасла только решительная позиция России».

«В апреле 2017 года после якобы инцидента с применением химоружия в сирийском Хан-Шейхуне нынешняя администрация США не сделала ничего неожиданного, только смахнула пыль со сценария 2013 года [об интервенции в Сирию] и нанесла удар по суверенному государству, — сказала она. — Скорее всего, нынешняя информационная атака — это предтеча новой интервенции в Сирию».

По словам Захаровой, «все на это указывает». «Сценарий будет прежним. На контролируемой боевиками территории происходит некий инцидент, жертвами которого становятся мирные жители, — отметила она. — Так называемая оппозиция — то есть джихадисты, которые в принципе ничем не отличаются от ИГ и „Аль-Каиды“, но при этом получающие помощь от США и союзников, объявят об очередном „преступлении“ режима».

«Аудитории будут демонстрироваться якобы доказательства: воронки, мутные кадры, снимки погибших. Потом выяснится, что все это — инсценировка, — заявила официальный представитель МИД РФ. — Боевики, которых представят как представителей оппозиции, на камеру расскажут, что становились очевидцами атак сирийской армии. Привлекут мнимых экспертов. Это классика жанра».

По словам Захаровой, в это время политики в США будут делать громкие заявления о неопровержимых доказательствах вины властей Сирии. Но на просьбы обнародовать их, заявят, что данные секретные и не подлежат огласке.

«История агрессии против Ирака в 2003 году показала, что в качестве доказательств может использоваться все, что угодно: зубной порошок, жидкость для мытья посуды. Через 10 лет бойни в Ираке премьер Великобритании Тони Блэр извинился за это. Но не родилось целое поколение», — сказала Захарова.

 
 
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