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От остановки сердца умер экс-солист группы «Иванушки» Олег Яковлев

29.06.2017 12:36 — Новости Мира | БДГ  
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Информация о смерти певца стала известна из сообщений СМИ.

Олег Яковлев скончался в больнице, куда его привезли с воспалением легких, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находился в реанимации.

Однако гражданская жена певца Александра Куцевол утверждает, что причиной смерти была остановка сердца. О дате прощания девушка уведомит дополнительно, так как она еще не определена. По словам Александры, принято решение не хоронить Олега, а кремировать.

Олег Яковлев родился в 1969 году в столице Монголии Улан-Баторе. Окончил ГИТИС и был принят в труппу Армена Джигарханяна.

В группе «Иванушки International» выступал с 1998 по 2010 год, после чего представил дебютную сольную композицию «Танцуй закрытыми глазами».

 
 
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Информация о смерти певца стала известна из сообщений СМИ. Олег Яковлев скончался в больнице, куда его привезли с воспалением легких, был подключен к аппарату...

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