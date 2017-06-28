Экс-министр обороны: Ту-154 в 2001 году был взорван изнутри, а не сбит украинской ракетой

Украинский генерал, бывший министр обороны страны Александр Кузьмук заявил, что в 2001 году самолет Ту-154, рухнувший в Черное море, был взорван изнутри. Об этом он сказал в интервью порталу « Гордон ».



Александр Кузьмук. Фото: 112.ua

При этом, согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета (МАК), лайнер был непреднамеренно сбит украинской зенитной ракетой С-200, запущенной в ходе военных учений.

«Были найдены фрагменты снаряда и боевые поражающие элементы. Мы провели все виды анализов. Спектральный анализ показал, что они (фрагменты снаряда и боевые поражающие элементы. — Прим. „Ленты.ру“) не принадлежат боевой части ракеты… Остатки взрывчатого вещества, которое применяется в боевой части, также на этих поражающих элементах отсутствовали. Но присутствовало обычное взрывчатое вещество, которое используют для самодельных бомб», — заявил Кузьмук.

Он добавил, что в море не было найдено ни одного фрагмента ракеты, а также следов ракетного топлива. «Судя по всем исследованиям, в том числе и тем, которые мы проводили за рубежом (некоторые из них нельзя подтвердить), самолет был взорван изнутри. Это тщательно готовилось», — предположил генерал.

В 2012 году высший хозяйственный суд Украины оставил в силе решение апелляционного суда о катастрофе 2001 года. Суд согласился с тем, что украинские военнослужащие в этом происшествии не виноваты. В ходе разбирательства эксперты заявили, что источником поражения могло быть взрывное устройство, находившееся внутри самолета.

Самолет Ту-154, следовавший из Тель-Авива в Новосибирск, разбился над Черным морем 4 октября 2001 года. В результате катастрофы погибли 78 человек — граждане России и Израиля. Межгосударственный авиационный комитет, рассмотрев обстоятельства крушения, пришел к выводу, что самолет был сбит ракетой украинского зенитного комплекса С-200. Юридически Украину не признали виновной в катастрофе, однако МИД страны добровольно выплатил России компенсацию в сумме 7,8 миллиона долларов, а министра обороны Александра Кузьмука отправили в отставку.