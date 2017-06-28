Россия продлит продуктовое эмбарго до конца 2018 года

Действие продуктового эмбарго будет продлено до конца 2018 года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Вчера этот вопрос мы обсудили с президентом. Правительство внесет предложение, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год до 31 декабря 2018 года», — сказал Медведев.

Россия, по его словам, вынуждена продлевать эмбарго и чтобы защитить свои национальные интересы, и чтобы поддержать национальный аграрный сектор.

При этом Медведев, комментируя решение ЕС продлить санкции в отношении России, подчеркнул, что «режим взаимных экономических ограничений не имеет перспектив».

Евросоюз в июне принял решение о продлении пакета санкций, введенных в отношении России, на полгода — до 31 января 2018 года.

ЕС, США и присоединившиеся к ним страны ввели санкции в отношении России весной 2014 года из-за решения России о присоединении Крыма и роли Москвы в украинском кризисе. Санкции несколько раз ужесточались, а их действие продлевалось.

Россия осенью 2014 года запретила ввоз из стран, которые ввели против нее санкции, импорт некоторых категорий продовольствия, в том числе сыров, мяса, птицы, овощей и фруктов.

С лета 2015 года партии продуктов, которые пытаются ввезти в Россию в обход санкций, уничтожаются на границе.