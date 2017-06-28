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Берлин не позволит Эрдогану выступить перед турками во время саммита G-20

29.06.2017 15:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Правительство ФРГ отклонило запрос на выступление президента Турции перед соотечественниками в Гамбурге. Глава МИД ФРГ высказался против агитации зарубежных политиков в ФРГ перед выборами в своих странах.


Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет выступать перед соотечественниками в Гамбурге во время саммита G-20, который пройдет 7−8 июля. О соответствующем решении немецкого правительства сообщил в четверг, 29 июня, министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

По его словам, ранее турецкая сторона направила официальный запрос о выступлении Эрдогана в Гамбурге перед проживающими в городе турками. Ввиду текущих разногласий в отношениях двух стран запрос был отклонен, цитирует Габриэля агентство Reuters. «Правительство ФРГ не хочет, чтобы живущих здесь турок и выходцев из Турции подстрекали», — отметил глава МИД Германии.

Зигмар Габриэль высказался также за общий запрет на агитационные выступления в Германии зарубежных политиков не из стран ЕС в течение трех месяцев перед выборами в соответствующих государствах. «Мы не хотим, чтобы в ФРГ переносили конфликты из-за рубежа», — добавил глава германского внешнеполитического ведомства.

 
 
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Глава МИД ФРГ высказался против агитации зарубежных политиков в ФРГ перед выборами в своих странах.

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